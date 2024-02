escuchar

En el marco de su cumpleaños número 97, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para salir de su casa, ubicada en Avenida Libertador al 2800, lugar en el que se lleva a cabo la celebración, y saludó a los periodistas allí presentes. Además de brindar detalles del evento, la diva se refirió al reciente noviazgo de su nieta Juana Viale.

“¿Cómo la encuentra este cumpleaños Mirtha?”, le preguntó uno de los cronistas que estaba en el lugar. “Muy feliz, muy contenta”, respondió. Cuando le consultaron sobre los deseos que tiene para este día especial, la diva prefirió no revelarlos: “Me los guardo, no los digo”. Sin embargo, después le repreguntaron lo mismo y aseguró: “Mi deseo es que nos unamos todos los argentinos”.

Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños (Foto: captura TV)

El pedido que hizo ‘La Chiqui’ a sus invitados fue que no le llevaran obsequios. “¿Es verdad que pidió que no le llevaran regalos?”, indagó otro. “Sin regalos le puse, porque está todo muy caro y la verdad es que no necesito nada. No quiero que se pongan en gasto”, sostuvo.

A pesar de que ella creía que Susana Giménez iba a ser la gran ausente de la noche, y que por ello le envió un mensaje grabado que proyectará este sábado en La Noche de Mirtha (eltrece), la conductora viajó de sorpresa y llegó sin avisar minutos empezada la velada.

En ese sentido, los periodistas quisieron saber qué persona le hubiese gustado a Mirtha que esté presente en esta fecha. “Me gustaría una persona, pero ya no está en este mundo”, expresó refiriéndose a su hermana gemela, Goldi, que falleció el 1 de mayo de 2020 a los 93 años, en plena pandemia.

Tras la oficialización del noviazgo de Juana Viale con Yago Lange, deportista e hijo mayor de Santiago Lange, triple medallista olímpico de nado a vela, no pudieron evitar consultarle si conocía al nuevo enamorado de su nieta. “No”, contestó rotundamente. “¿Lo invitaría a su mesa?”, indagó uno de los movileros. “No”, respondió nuevamente y todos estallaron de risa. Y se sinceró: “No sé qué hace ni cuál es su actividad”.

Los detalles de la celebración de Mirtha Legrand

La icónica conductora de televisión celebró un año más de vida rodeada de amigos del ambiente y familiares. El evento comenzó a las 20:30 horas de este viernes y tuvo como invitados “cincuenta personas como máximo”. “En la mesa principal, encabezada por la homenajeada, se ubicarán catorce personas, y habrá otras tres mesas más para el resto de los comensales”, le reveló el experto en ambientación, Ramiro Arzuaga, a LA NACION.

Jairo fue quien musicalizó la velada acompañado por su novia Laura, la fan de la que se enamoró y anunció su romance en septiembre del año pasado. Entre los invitados se encontraban Jorge Lanata y su esposa, la abogada Elba Marcovecchio; los responsables de eltrece, Adrián Suar y Pablo Codevilla; el diseñador Gino Bogani; el empresario Martín Cabrales y las propietarias del hotel Costa Galana de Mar del Plata, María del Carmen y Claudia Álvarez Argüelles.

Gala en el Costa Galana de Mirtha Legrand RS Fotos

Otro de los infaltables fue el relacionista público y amigo de la diva, Alejandro Veroutis, y, como cada año, sus amigas Coca Calabró, María Teresa Villarruel, Amalia Idoyaga Molina y Susana Reta.

Además, la madre de Marcela Tinayre contó con sus fieles colaboradores cerca, quienes la acompañan en cada uno de sus programas: su asistente personal Elvira; su maquilladora Gladys Andrade; el peinador Leo Cosenza y el asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas.