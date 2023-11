escuchar

En secreto, en Las Vegas y luego de ocho meses de amor: Gonzalo Valenzuela y su flamante esposa, la modelo chilena Kika Silva, confirmaron con una foto en sus cuentas de Instagram que ya son marido y mujer . Los rumores sobre el enlace comenzaron a circular con fuerza los últimos días y fue el propio actor quien, entre risas, terminó con las especulaciones en una entrevista con el conductor chileno Pablo Candia para el programa Zona de Estrellas.

Gonzalo Valenzuela se casó con Kika Silva, una modelo y conductora chilena

“Me llegó una información”, arrancó el periodista, y luego de varias chicanas del actor, preguntó: “¿Es cierto, Gonzalo Valenzuela, que el día de hoy tu estás casado?”. “Ahhh”, reaccionó el actor, asombrado. “¿Cansado? ¿Se me nota?”, intentó salir del tema mientras se tocaba las ojeras. “Cansado y casado, ¿es cierto o no es cierto?”, insistió Candia. “Lo vamos a dejar aquí, no se pierdan la próxima entrevista”, bromeó Gonzalo entre risas, se paró, se sacó el micrófono y dijo: “Dejémoslo ahí. Nadie lo sabrá”. Al rato, le mostró al conductor una foto en su celular que le dio el pie a Candia para confirmar la información. La misma foto, seguramente, que Valenzuela luego compartió con sus seguidores.

Valenzuela estuvo en pareja durante 11 años con Juana Viale, con quien tiene a su hijo Silvestre. A fines de 2021, se separó de la actriz chilena María Gracia Omegna, con quien tiene una hija llamada Anka. Luego, se lo vinculó con una legisladora de su país, pero la relación se esfumó en el tiempo.

“Lo que pasa en Las Vegas...”

“Married in Fabulous Las Vegas, Nevada”, dice el cartel luminoso delante del cual Gonzalo y Kika posaron para la foto . En la imagen se los ve a los dos vestidos de blanco mientras él la carga a ella. Se miran y se sonríen. “Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas”, escribieron los dos en sus cuentas de Instagram para acompañar la postal. Además, compartieron un video en el que se ve a Gonzalo bailando el tema “Escándalo” en las calles de la ciudad estadounidense mientras un artista callejero canta el tema de La Sonora Dinamita y otro en donde la pareja posa divertida para la cámara. Ante la confirmación, los seguidores de ambos mostraron su asombro y saludaron a los recién casados.

Un flechazo inmediato

Valenzuela y Silva se conocieron en el verano durante el Festival de Viña del Mar. El flechazo fue inmediato y los rumores sobre un posible romance no tardaron en aparecer. Fue él quien, en un programa de la TV del país trasandino, reveló su nueva relación con la modelo de 31 años, a quien unos meses antes la habían relacionado con Benjamín Vicuña. ”¿Cómo no voy a estar feliz? Ya te lo dije ahí, estoy muy feliz”, explicó cuando le preguntaron por su situación sentimental.

Como al confirmar su matrimonio, Valenzuela se mostró escurridizo y aunque no quiso dar muchos detalles de su vínculo con la influencer, el actor de Planners contó que fue amor a primera vista y que, si bien sabía quién era Silva, nunca antes se había cruzado con ella. “Sí, lo hemos pasado muy bien. Era conocida, pero nunca habíamos hablado”, aclaró.

En aquel momento, Valenzuela explicó que no tenían intenciones de ponerle rótulo al romance. “No hay que ponerle nombre, estamos ahí pasándolo muy bien. Es una bellísima persona y es un muy lindo momento en el que hay que disfrutarlo, hay que vivir el presente”, dijo intentando cerrar el tema.

Por su parte, Silva confirmó los dichos de su novio con su primera foto juntos en el día de su cumpleaños. “Fin de semana cumpleañero lleno de celebraciones improvisadas y de mucho amor. Muchas gracias a mis amigos, a mi familia y a todos ustedes por su cariño y buena onda, eternamente agradecida. Partiendo estos 31 rodeada de amor y con mucha energía para lo que se viene”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un carrusel con imágenes, donde se la ve a ella de chica y otras del festejo.

A nueve meses de aquel primer encuentro, Valenzuela y Silva decidieron dar un paso más en su relación: ella se volvió a radicar en Chile luego de vivir un tiempo en los Estados Unidos y tras su paso por Las Vegas, volvieron al país trasandino como marido y mujer.

