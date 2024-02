escuchar

“Normales juntos”. Esas fueron las palabras que usó Juana Viale para acompañar la romántica postal con la que blanqueó su relación con Yago Lange, el hijo del medallista olímpico, Santiago Lange. A partir de ese momento la pareja dio mucho de que hablar y lejos de recluirse, aprovechó para llevar su amor a la Patagonia argentina. Los enamorados se fueron de vacaciones, y él interiorizó a su novia en el mundo del deporte acuático. La conductora compartió con sus seguidores imágenes de su dominio en el agua, pero mientras practicaba, sufrió un tremendo golpe que quedó grabado por un celular.

A pesar de que es una figura pública, Juana Viale intenta enfocarse en su trabajo y evitar hablar públicamente de su vida privada. Se supo que a principios de 2023 se separó del arquitecto Agustín Goldenhorn, con quien estuvo en pareja alrededor de cuatro años. Si bien siempre resguarda su privacidad, ahora sintió que era el momento de oficializar su relación con Yago Lange.

Así blanqueó Juanita Viale su romance con Yago Lange Instagram: juanavialeoficial

El hombre que robó el corazón de la nieta de Mirtha Legrand tiene 35 años y es hijo de, Santiago Lange, el reconocido regatista, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, junto a Cecilia Carranza Saroli, en la categoría Nacra 17. De pequeño, Yago empezó a interiorizarse en el mundo del deporte náutico y se formó en la Escuela de Vela del Club Náutico de San Isidro. Junto a su hermano, Klaus, participaron de las olimpíadas de Río y en 2018 ganaron el Trofeo Princesa Sofía en Palma de Mallorca, España. Además, el joven trabaja activamente para la preservación del medio ambiente.

Si bien ya volvió a la televisión con Almorzando con Juana (eltrece), la conductora aprovechó el espacio entre programas para hacer una escapada romántica con su pareja. ¿El destino? Chubut. Entre paisajes, contacto con la naturaleza y los aires del sur, los enamorados compartieron postales de sus vacaciones. Se los pudo ver a ambos con antiparras y hasta disfrutando en un bote de la puesta del sol. Pero, eso no fue todo porque la conductora se calzó el traje de neopreno, se puso el casco y se animó a practicar un deporte acuático.

En sus Stories de Instagram, la nieta de Mirtha Legrand compartió videos donde se la pudo ver sobre una tabla mientras era arrastrada por una lancha, en la que iba su novio, quien tiene una vasta experiencia en este rubro. Según se pudo advertir, la actriz estaba practicando foil surf, un deporte acuático que permite elevarse y flotar sobre el agua. Viale demostró tener una gran habilidad para dicha actividad y a pesar de la dificultad, logró mantener el equilibrio y realizarla de la mejor manera.

Durante sus vacaciones con Yago Lange, Juanita se animó a practicar deportes acuáticos (Foto: Captura de video / Instagram @juanitavialeoficial)

No obstante, no todo fue color de rosas, porque si bien tuvo un claro dominio, en un momento, cuando la tabla se elevó, perdió el equilibrio y sufrió una tremenda caída. La escena quedó registrada por Lange e incluso hasta se pudo escuchar el grito de Juana al caer inesperadamente. No obstante, ella se rio de la situación y compartió en sus redes el clip que publicó su pareja, en el cual le hizo zoom al momento en el que terminó en el agua.

“Nada de punto medio... extremo”, escribió divertida. En el siguiente clip, en tanto, compartió la secuencia completa en el que se pudo ver como tras varios segundos “flotando en el agua”, la conductora se cayó de la tabla.