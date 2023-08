escuchar

Got Talent Argentina comienza este lunes 21 de agosto. El nuevo reality de Telefe, que ocupará el vacío que dejó MasterChef, es una competencia de talentos, donde los participantes muestran sus habilidades ante un jurado de notables. El programa será conducido por Lizy Tagliani.

El formato del reality nació en 2007 en Reino Unido y, debido a su enorme éxito, se expandió a otros países. En la versión argentina, más de 450 artistas fueron seleccionados a través de numerosos castings que se hicieron entre fines de 2022 y este año alrededor de todo el país. Ahora, llegó el momento de conocerlos y ver quién se convertirá el ganador del show.

La presentación de Got Talent Argentina 2023

A qué hora empieza Got Talent Argentina y cómo se puede ver

Este lunes 21 de agosto es el estreno de Got Talent Argentina en la pantalla de Telefe. El primer episodio se emitirá a las 21.45, después de Telefe Noticias. De todos modos, esta temporada se verá de lunes a jueves en ese horario; y los domingos, pero a partir de las 22.15.

Según cuál sea la prestadora de cable, la señal se puede encontrar en los siguientes canales:

Cablevisión: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En caso de no contar con este servicio, existe la posibilidad de seguirlo en vivo por Internet. Para eso, se debe acceder desde DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play u otras plataformas. La mayoría de ella también permiten ver el programa después de su transmisión.

Además, habrá transmisiones a través de los canales de YouTube y Twitch de Telefe, donde Lula Miranda estará encargada de reaccionar en vivo a todo lo que suceda en la competencia y comentará cada performance.

Por otro lado, para quienes no lo pueden seguir el reality en vivo, todos los programas de Got Talent Argentina estarán disponibles en exclusiva por Pluto TV ―dentro de la sección on demand de la plataforma―, o mismo en la página oficial de Telefe.

Quiénes forman parte del jurado de Got Talent Argentina

La conductora y los miembros del jurado de Got Talent Argentina

Esta temporada, el jurado está integrado por cuatro personalidades de gran reconocimiento nacional e incluso internacional. Ellos acompañarán a Lizy Tagliani en todos los programas y decidirán a quiénes les darán el sí para pasar a la siguiente ronda.

A continuación, cada uno de los cuatro jurados de Got Talent Argentina 2023:

Abel Pintos

Abel Pintos es una de las celebridades que integran el panel de jurados de Got Talent Argentina Mauro V. Rizzi - LA NACION

El cantante es un referente dentro de la música nacional y comenzó su carrera a los siete años, tras ser escuchado por Raúl Lavié en un homenaje a José de San Martín realizado en su colegio. A los pocos años, se hizo camino en los corazones de los argentinos cuando se subió al escenario del Festival Cosquín en 1998. Desde entonces, emociona a todo aquel que lo escucha con sus composiciones y su voz singular. Ahora, con casi 30 años de carrera, cuenta con 13 discos en su haber.

Es la primera vez que será parte de un reality en la televisión argentina. Su primera experiencia fue cuando participó como coach invitado en algunas ediciones de La Voz Argentina, pero su presencia allí fue ocasional.

Florencia Peña

Florencia Peña vuelve a Telefe como jurado de Got Talent Argentina

La actriz es otra de las figuras que integran la nómina de jurados de Got Talent Argentina. Se trata de una de las figuras más completas del mundo del espectáculo y tiene años de experiencia en televisión, teatro y cine.

Cabe destacar que no es la primera vez que se desempeña como jurado en un reality: ha pasado por este rol en certámenes como Bailando por un sueño.

La Joaqui

La Joaqui es la referente de los jóvenes en Got Talent Argentina Goat Records

La Joaqui es una de las máximas referentes de la música urbana y el freestyle de los últimos tiempos. El año pasado logró llegar al mainstrem con canciones como “Butakera” y “Dos Besitos”. También logró hacer colaboraciones con artistas destacados del ambiente, como Tini Stoessel, quien la convocó para hacer el hit “Muñecas”.

Luego de alejarse unos meses de los escenarios por su salud mental, la cantante marplatense vuelve a las cámaras para aportar rebeldía y juventud al jurado.

Emir Abdul Gani

El bailarín y coreógrafo Emir Abdul completa la nómina del jurado de Got Talent Argentina

El cuarto integrante del jurado de Got Talent Argentina fue la mayor sorpresa. Oriundo de Uruguay, Emir Abdul Gani es un talentoso bailarín y coreógrafo que se ha vuelto una estrella de la red social TikTok, conocida por viralizar distintos videos de bailes. Tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram y más de 25 en TikTok, y sus coreografías cuentan con más de 15 millones de visualizaciones en YouTube. Además, dicta workshops de danza y baile.

No es la primera vez que se lo ve en la pantalla chica de nuestro país. En la pista de ShowMatch mostró su talento a una amiga que era coach del Bailando por un Sueño al hacer una coreografía de reggaetón. Marcelo Tinelli lo invitó un par de veces a bailar en el centro de la pista, donde se destacó por su coreo al ritmo de “Calma” de Daddy Yankee. Ahora ocupará un asiento en uno de los formatos más exitosos en todo el mundo.

LA NACION