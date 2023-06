escuchar

La Joaqui contó que se va a retirar de los escenarios por un tiempo indeterminado para preservar su bienestar personal, lo que llevó a muchos a preguntarse qué problema de salud tiene la cantante.

¿Qué problema de salud tiene La Joaqui?

Las primeras explicaciones, aunque sin demasiada profundidad, llegaron desde su perfil de Instagram, donde borró todas sus publicaciones y publicó una historia en la que contó los motivos que la llevaron a poner en pausa su carrera ascendente. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió en letras blancas sobre un fondo negro.

La Joaqui anunció que se retira de los escenarios por un tiempo indeterminado (Fuente: Instagram)

La noticia inesperada causó sorpresa en sus fans, que especularon sobre los motivos que podían llevar a la voz detrás de temas como “Butakera” a despedirse de los escenarios. Aunque la intérprete no profundizó acerca del “estrés traumático” que la llevó a esta decisión, muchos recordaron que no es la primera vez que la artista, nacida como Joaquinha Lerena De La Riva, hablaba de su salud mental.

“Los artistas están expuestos al pánico y al miedo”, había contado en un reportaje para LA NACION donde desarrolló varios de estos pensamientos personales y contó que, desde los 13 años, lidia con un trastorno de ansiedad. En otras ocasiones, contó también que ha tenido ataques de pánico antes de salir a los escenarios, como consecuencia de haber sido víctima de violencia de género.

Además, se ha referido a su pasado en el que sufrió adicción a drogas como la cocaína, que según sus palabras ya dejó atrás. En la actualidad, según contó en su reportaje con LA NACION, solo consume cannabis medicinal para tratar sus problemas de ansiedad.

Desde su público quedaron impactados por la noticia, de la cual todavía no se tienen más precisiones: “Yo todavía no caigo que la Joaqui se va por un tiempo, como que quiero llorar, pero no puedo” y “La Joaqui se retira de la música por un tiempo, todo es bronca y dolor”, fueron algunas de las reacciones de fans al conocer la decisión de la artista.

Quién es La Joaqui

Esta cantante de 28 años es una de las referentes de la música popular y sus canciones están marcadas por un sonido urbano que combina la cumbia RKT —subgénero de la cumbia villera— con el reggaeton y el rap.

Su nombre real es Joaquinha Lerena De La Riva, pero alcanzó la fama como La Joaqui, poniéndole la voz a temas como “Butakera”, que la pusieron en el centro de los boliches y la escena actual.

Su trayectoria la llevó a tocar en los premios Gardel, así como a colocar tres temas en el ránking de mayor reproducciones de Billboard. Así logró cosechar una gran cantidad de seguidores que bailan sus temas y escuchan sus letras, a menudo criticadas por sus menciones a la droga y al sexo.

“Cuando alguien te reclama por cierto mensaje que podés dar en una presentación y que no puede ser adecuado para un niño, interpelo a esos padres y les pregunto qué están haciendo para que el chico no se sienta atraído por Panam y me esté escuchando a mí. A mí, a los cinco años, me representaban artistas dirigidos a los niños, así que me preguntaría que están haciendo mal esos padres para enojarse porque el hijo escucha otro tipo de mensajes”, se defendió al respecto en su reportaje del 2022 para LA NACION.

