Gran Hermano 2022: el desconsolado llanto de Romina que conmovió a Julieta

A poco de cumplirse dos meses desde el inicio de Gran Hermano (Telefe), los participantes atraviesas emotivos momentos al extrañar a quienes los esperan afuera. Romina se diferencia de algunos sus compañeros, al ser es madre, por lo que se alejó de sus hijas para ingresar al reality. Si bien las recuerda a diario, llegó a un punto límite en el que analizó abandonar el juego para volver a estar con ellas.

A los 34 años, Romina Uhrig vive uno de sus sueños: ser parte de Gran Hermano. Sin embargo, para vivir este momento debió hacer el mayor de los esfuerzos, como alejarse de sus tres hijas, Mía (11), Felicitas (3) y Nina (1). El peso de esta decisión genera en la participante grandes momentos de angustia, y fue en los últimos días que en diálogo con Julieta indicó sus ganas de abandonar el juego.

Romina rompió en llanto

“Extraño mucho a mis hijas. Me levanto todas las mañanas y no doy más. En vez de tener más fuerza, en mi caso, es como que se me van terminando”, expresó la exdiputada, ante Daniela, en medio de un desgarrador llanto, al mismo tiempo que señaló que cada noche sueña con las nenas y además estaba en las vísperas de la fiesta de egresados de primaria de su hija mayor, no estar en esa ocasión significa un golpe duro para ella.

Mientras que Julieta intentaba animarla, al destacar que llegó hasta la mitad del juego y debería continuar, la joven madre se preguntó cómo estarían sus hijas y cómo tomarán su decisión de estar en el programa. “¿Qué pensará Nina que no me ve? Mía es más grande ¿Y Feli que es chiquitita? No sé si la gordi habrá dejado el pañal y si Mía se habrá hecho señorita. Me estoy planteando todo eso, es tremendo”, dijo mientras secaba sus lágrimas. Romina se encuentra nominada y este domingo podría quedar eliminada.

