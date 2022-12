Gran Hermano 2022: Alfa le dijo a Julieta que está “más gorda” y lo destrozaron en las redes

escuchar

A más de un mes de la vuelta de la casa más famosa del país, la convivencia entre los participantes de Gran Hermano (Telefe) está cada vez más tensa por comentarios, por estrategias, peleas y actitudes propios del encierro. Uno de los protagonistas de esta semana fue Walter Santiago “Alfa”, quien opinó del físico de Julieta y recibió una catarata de críticas en las redes sociales.

En el fragmento difundido en Twitter, se ve a Romina en la cocina, en compañía de “Alfa”, Nacho y Julieta. “Ahora te vas a comer un panqueque”, le manifestó la exdiputada a la participante apodada como “Disney”. En ese momento, el participante más longevo acotó: “Estás más gorda vos Juli”. Ella le respondió indignada por el comentario: “¿Qué te pasa?”.

Walter Santiago "Alfa" opinó sobre el cuerpo de Julieta y generó indignación

Walter continuó con una sonrisa en la cara: “Estás más gorda de cuando entraste. Sí, estás mucho más gorda, se nota. Cuando entraste eras una tabla y ahora...”, señaló haciendo un gesto con la mano de un círculo en el estómago.

Luego buscó complicidad con su compañero: “Nacho decime la verdad, decime la verdad (le guiñó el ojo). No te rías, no seas porquería”. Pero el joven, sentado en la mesada de la cocina, respondió: “No, yo le dije que no”. Alfa largó una carcajada y lo mandó al frente: “Si me dijiste a mí que están todas más gordas”. “Igual sí”, respondió la participante resignada en la silla.

El tuit de Estefi Berardi sobre los comentarios de Alfa Twitter: @estefiberardi

Las aguas se dividieron en las redes sociales porque algunos criticaron el comentario, aunque otros señalaron que el guiño que le hace a Nacho da a entender que es en tono de broma.

“A Romina le dimos con un caño cuando opinó del cuerpo de Julieta (lo cual está perfecto). Así que espero que midan con la misma vara al irrespetuoso de Alfa diciéndole a Julieta que está gorda”, señaló una usuaria que compartió el fragmento en Twitter. Estefi Berardi también lapidó al “hermanito” tras el comentario del participante. “Alfa diciéndole a Julieta que está gorda”, escribió junto a un emoji.

Walter Santiago "Alfa" es uno de los participantes que continúa en carrera rumbo a la gran final del reality

“¡La gente lo banca a Alfa! Para mí es lo más machista, maleducado, manipulador, vive mandando, insulta a todos y me parece mala gente. Porque tenga 60 años, no hay que aguantarle todo. Ojalá se vaya pronto porque no se merece el premio con todas las faltas de respeto”, señaló una usuaria de Twitter en la caja de comentarios de Estefi Berardi.

Pero otro insistió en que está sacado de contexto el videoclip. “Por algo les dicen generación de cristal... todo se lo toman en serio, cualquier pavada es hiriente, no se hace no se dice...”, señaló otro usuario. La mayoría de los que salieron a defender a Walter Santiago alegaron que hay un señalamiento constante a los comentarios y palabras del participante como si le estuvieran haciendo una campaña en contra.

Lo cierto es que Alfa no quedó en la placa de esta semana. En cambio, Agustín, Nacho, Julieta, Marcos, Maxi y Romina fueron nominados por sus compañeros, aunque Thiago tendrá la posibilidad de salvar a uno de ellos por haber ganado la prueba del líder.

