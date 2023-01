Gran Hermano 2022: el papá de Coti adelantó una idea de la producción y hubo críticas en las redes

escuchar

Constanza Romero se convirtió en la décima eliminada de Gran Hermano (Telefe). Su juego en el reality generó adeptos, pero fue la estrategia de ir contra sus amigas la que generó indignación en el público, que la votó para que abandone el programa. Sin embargo, su paso por el ciclo podría no haber terminado, ya que su padre, Javier Romero, abrió la polémica al anunciar que podría contar con el beneficio del reingreso a la casa, como ocurrió con Juliana, Daniela, Agustín y Lucila. Sus palabras generaron gran controversia en redes sociales, donde se habló de un “arreglo”.

“Les puedo dar la primicia, si se da, se da; si no, no. Me gustaría que Coti siga afuera, pero me dijeron que cuando salió, el rating de Gran Hermano bajó mucho y no es lo mismo sin ella”, señaló Javier Romero en una reciente entrevista radial en Radio Sudamericana, de Corrientes. “Los productores le dijeron que hay grandes posibilidades de ver qué pasa en la casa. No esta semana, pero le dijeron que esté atenta para la próxima, porque cualquier cosa puede pasar”, señaló el hombre al dejar en claro que su hija podría regresar al show.

Coti y Alexis fueron la dupla de juego de GH (Captura video)

En la misma línea, aseguró que esta información por parte de la producción generó gran entusiasmo en Coti, que quiere regresar al juego. Sin embargo, estas declaraciones no causaron el mismo sentimiento en el público, que rápidamente se hizo eco en Twitter y se pronunció un gran repudio debido a que se podría tratar de un “arreglo” para que esto suceda. Cabe destacar que el reingreso de Juliana al juego fue por la votación de sus compañeros, mientras que Daniela, Agustín y Lucila lo hicieron por la decisión de la audiencia, por lo que esta afirmación de Romero indicaría que no se daría la misma situación con la correntina.

Desde la producción de Gran Hermano no realizaron declaraciones al respecto. De acuerdo a lo informado por Santiago del Moro semanas atrás, no habría nuevos repechajes.

