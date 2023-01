Coti de Gran Hermano ya llegó al millón de seguidores en Instagram y hay varios famosos que la siguen

escuchar

Si tuviéramos que calificar su paso por Gran Hermano podríamos decir que fue la gran estratega del reality. Esa que con su juego, semana a semana, fue despertando más odios que amores tanto dentro como fuera de la casa. Acusada de “traidora” por sus pares y por buena parte del público, Constanza Romero fue la última eliminada del programa y ya está haciendo campaña para volver a entrar.

“Mi error fue el no involucrar tanto al público, contándole cómo iba a hacer las cosas. Me confié con que la gente iba a entenderme y no pensé en eso porque estaba todo el día metida en el juego del adentro. Igualmente me siento bien con lo que hice, aunque hubo a quienes no les gustó mi juego y eso es válido, obviamente”, le dijo Coti a LA NACION horas después de abandonar la casa.

Haya entendido su juego o no, el afuera demostró interés por las andanzas de esta correntina y lo demostró en las redes. Es que la joven de novia con Alexis es la primera hermanita en lograr el millón de seguidores en Instagram luego de su salida de la casa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los nombres que se encuentran entre sus followers, muchos de ellos famosos dentro del mundo del espectáculo.

La modelo y panelista de Bendita TV, Alejandra Maglietti; el excantante de Marama, Agustín Casanova; el conductor de radio, Ulises Jaitt; el mediático abogado, Miguel Ángel Pierri; el fan de Wanda, Mariano de la Canal; la exflogger, Agustina Vivero “Cumbio”; la panelista de Luzu TV, Nati Jota; el hijo de Florencia Peña, Juan Otero; el humorista e influencer Martín Cirio; el bailarín, Facundo Arrigoni; el youtuber, Kevsho; el panelista, productor y exGH, Gastón Trezeguet; y el periodista deportivo, Titi Fernández son algunas de las caras conocidas que se han vuelto seguidores de la última eliminada de GH.

La primera publicación que la hermanita compartió tras salir de la casa más famosa del país fue la de su paso por LAM, el programa que Ángel De Brito conduce por la pantalla de América. Con un vestido azul eléctrico -que resaltó por su profundo tajo lateral- al que acompañó con botas altas blancas, la rubia posó súper sexy y coleccionó una catarata de likes y comentarios.

Mientras algunos la destacaban como “la mejor jugadora”, otros resaltaban su belleza. “Reina, la mejor jugadora lejos. Vas a quedar para la historia”, “La única, la que arrasa con todo”, “Dale que volvés”, escribieron algunos usuarios a los que aparentemente les gustó su juego. Y una vez más, los famosos no se quedaron atrás. “daleeee”, escribió Kevsho junto a dos corazones mientras que Gastón Trezeguet la alentó a través de un “vamoooo”.

Por supuesto que tampoco faltaron los comentarios de aquellos que votaron para que hoy esté afuera de la casa. “Estás afuera y seguís mintiendo. Vos querías que se vacha (en alusión a la tonada correntina de Coti) Julieta por envidia”, dijo otra seguidora al tiempo que otra dudaba de sus dotes de buena jugadora ya que no seguía en carrera: “Te dicen que fuiste la mejor jugadora y estás afuera. Claramente no solo la gente te rajó por tu juego desleal sino por tu personalidad insoportable”.

“Solo veía gente conviviendo”

Después de dos meses y medio, Coti abandonó el reality con el 70 por ciento de los votos. Tras reflexionar sobre qué la dejó fuera de juego, la correntina confesó: “Este año noto que a la gente no le gusta mucho el juego. Al único que veía como jugador era a Agustín, que hacía distintas estrategias adentro de la casa, pero que terminó yéndose antes. Eso me parecía raro, pero pensé que quizá había otras razones por las que lo habían eliminado, y yo seguía adelante, segura que a la gente le gustaba mi tipo de juego. Entonces, cuando me sacan, me doy cuenta de que el público prefería ver algo normal, con gente conviviendo”.

Coti abandonó la casa de Gran Hermano con el 70 por ciento de los votos ADRIAN DIAZ BERNINI

A pesar de ya no seguir en carrera, la hermanita advirtió que se siente orgullosa de las estrategias empleadas, esas que, a su criterio, le tendrán asegurado un lugar en el podio de los grandes jugadores del certamen: “Sé que voy a perdurar en el tiempo porque aunque no gané, sé que la gente va a recordar mi paso por Gran Hermano”, señaló lejos de arrepentirse.

