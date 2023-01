Tras quedar eliminada, Coti reveló su sueño premonitorio sobre Gran Hermano: “Me veía entrando”

escuchar

Luego de su salida de Gran Hermano (Telefe), Constanza “Coti” Romero ganó mayor popularidad por sobre la que poseía dentro de la casa. Con más de un millón de seguidores nuevos en Instagram, la correntina se sentó en LAM (América) y le reveló a Ángel de Brito un sueño premonitorio sobre su reingreso al reality.

Coti se convirtió en una de las participantes más queridas y más odiadas del programa. Luego de su “traición” a sus compañeras, la correntina quedó en la placa de nominación para luego ser expulsada por el público. Una vez afuera de la casa visitó el estudio de LAM y contó su insólita premonición. “Se terminó Gran Hermano”, dijo De Brito y la exconcursante le hizo una seña de duda. “Para, ¿vos decís que no se terminó?”, cuestionó el conductor.

“Siempre, si hay una mínima esperanza, la voy a tener”, respondió Coti. Al mismo tiempo, De Brito remató: “Yo te la sacaría. Ya está. Termina en marzo”. Al oír las palabras de Ángel, la correntina contó: “Mirá, yo me soñé entrando de nuevo con este vestido azul y estas botas. Me soñé con este vestido azul y hoy tengo este vestido azul”. En tanto, reveló que el mismo lo tuvo el lunes. “Es más, le comenté a los productores”, dijo.

Coti reveló su sueño premonitorio sobre Gran Hermano: "Me veía entrando"

Con la intención de detectar si era broma o no, De Brito le preguntó: “No es verso. ¿No? ¿No estás jugando con nosotros?”. “No. De hecho cuando fue el inicio de mi carrera soñé que sacaba un 78 y saqué un 78. Y cuando me iban a llamar de Gran Hermano lo mismo”, dijo la correntina. Luego de sorprender a todos, el conductor la caracterizó como vidente y le pidió que vaticine quién ganará el reality. Tras unos segundos en silencio, Coti esbozó: “¿No me van a funar? Pienso que quizás pueda ganar Marcos”.

