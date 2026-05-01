“Pregúntale a la gobernadora Sherrill”: el nuevo programa en español que se estrena el 1° de mayo en TelevisaUnivision

El gobierno del estado de Nueva Jersey anunció la puesta en marcha de Pregúntale a la gobernadora Sherrill, una propuesta de participación ciudadana desarrollada junto a Televisa Univision. El ciclo comenzará el viernes 1° de mayo y estará orientado a la audiencia hispanohablante.

Cómo funciona el programa con Mikie Sherrill para responder preguntas en español

La iniciativa consiste en un formato de diálogo abierto en el que la gobernadora Mikie Sherrill responderá consultas enviadas por residentes. El objetivo es habilitar un canal directo entre la administración estatal y una comunidad que hasta ahora no contaba con este tipo de acceso en su idioma.

Este programa bimensual se transmitirá por la estación radial WXNY-96.3 FM y el canal Univision 41 nj.gov

“Me entusiasma lanzar el primer programa Pregúntale a la gobernadora Sherrill con un medio de comunicación hispano y expandir esta tradición de larga data de Nueva Jersey para llegar a más de nuestras comunidades”, dijo la mandataria en un comunicado oficial. “Durante décadas, esta conversación solo ha estado disponible en inglés, pero estoy decidida a cambiar eso y ampliar nuestro alcance”, señaló.

El programa se emitirá cada dos meses y combinará transmisión radial, televisiva y digital. La producción se realizará desde estudios ubicados en Teaneck, Nueva Jersey, con alcance en el área de Nueva York y alrededores.

“Se trata de crear acceso y conexión reales”, dijo Roberto Yañez, vicepresidente sénior de Estrategia y Operaciones de Contenido de Televisa Univision. “Al abrir nuestras ondas como una voz confiable en la comunidad, brindamos a los oyentes una línea directa con la gobernadora Mikie Sherrill y aseguramos que las voces latinas sean escuchadas, valoradas y reconocidas como una fuerza poderosa que marca la diferencia en cada ciclo electoral, dando forma al futuro de Nueva Jersey”, agregó.

Fecha, horario y cómo ver el programa de Sherrill en Univision y YouTube

El debut está previsto para el viernes 1° de mayo a las 16.30 hs (hora del Este) a través de la emisora radial WXNY-96.3 FM. La transmisión también estará disponible en simultáneo mediante el canal de YouTube de Univision 41.

En televisión, el programa tendrá su primera emisión el sábado 9 de mayo a las 12.30 hs en la señal de Univision 41. Las próximas fechas serán confirmadas posteriormente por los organizadores.

La conducción estará a cargo del locutor Alipio “Coco” Cabrera y la periodista Ana Patricia Candiani, quienes actuarán como intermediarios entre la audiencia y la mandataria durante el desarrollo del ciclo.

Los ciudadanos podrán enviar sus inquietudes a la gobernadora sobre temas críticos como la economía y la inmigración a través de llamadas telefónicas y plataformas digitales

Cómo enviar preguntas a Mikie Sherrill: teléfono, redes y formularios disponibles

El formato prevé distintas vías para que el público pueda intervenir. Los residentes podrán comunicarse en vivo a través de una línea telefónica habilitada específicamente para el programa (1-800-763-0963) o enviar consultas por redes sociales y plataformas digitales.

También existe la opción de remitir preguntas con anticipación mediante formularios en línea vinculados a los medios participantes. Para completar este proceso se solicita información básica como nombre, lugar de residencia y correo electrónico.

Los temas incluidos abarcan cuestiones vinculadas al:

Costo de vida

Servicios públicos

Educación

Transporte

Situación económica

Inquietudes relacionadas con políticas migratorias

“Quiero escuchar a la comunidad directamente y estoy agradecida por la colaboración de Univision en este anuncio histórico", señaló Sherrill. “Estoy comprometida a construir un gobierno de Nueva Jersey que sea más abierto, receptivo y responsable ante todos a quienes servimos”, agregó.

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El programa, orientado al público latino, se desarrollará con foco principal en Nueva Jersey, el estado con una de las poblaciones latinas más grandes del país norteamericano. Según los informes del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en población hispana.

Nueva Jersey cuenta con aproximadamente dos millones de residentes latinos, lo que representa cerca del 21,9% al 25% de la población total. Esta comunidad constituye el grupo minoritario más grande del estado.