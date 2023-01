El increíble antes y después de Ariel Ansaldo de Gran Hermano: “Llegué a los 140 kilos”

escuchar

Ingresar a la casa de Gran Hermano (Telefe) puede ser un arma de doble filo para algunos. Por un lado, da exposición y fama, pero por el otro es probable que varias cosas de la vida pasada de los participantes salgan a la luz y no tarden en viralizarse. En las últimas horas, circularon en Twitter varias fotos que mostraron cómo era Ariel Ansaldo, el participante que ingresó junto a Camila Lattanzio y que rápidamente comenzó una batalla contra Walter Santiago, alias Alfa.

Todo es roces, tensión y emociones dentro del reality. Los días pasan y cada vez se hace más difícil para aquellos que están desde el primer día en el juego seguir lejos de sus afectos. En el ínterin ingresaron nuevos participantes que rápidamente movieron las piezas del juego, con una ventaja: aunque no podían revelar nada, contaban con información del afuera. Uno de ellos fue Ariel. En cuestión de días tuvo varios cruces -especialmente con Alfa- y sus compañeros lo pusieron en placa. No obstante, el público le dio una oportunidad más y eliminó a Constanza.

La presentación de Ariel Ansaldo

Ariel entró hace unas pocas semanas a la casa y lo primero que dijo en su clip de presentación fue: “Era muy fachero, pero pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos”. El participante tiene 45 años, es licenciado en Comunicación Social, también estudió teatro, trabajó en marketing y hasta fue coordinador de viajes de egresados. Tras probar suerte en diversas áreas, encontró lo que quería y abrió una parrilla en Berazategui.

Si bien el público lo conoció hace poco y con el correr de los días empezó a ver cuál era su juego, en las últimas horas circularon en las redes algunas imágenes suyas que lo mostraron durante su juventud. Los fanáticos del programa se sorprendieron y les fue inevitable no recordar la forma en la que Ariel presentó ante ellos.

Durante su juventud, Ariel lució el cabello largo y rubio (Foto: Twitter)

“Ariel no miente cuando dice que era fachero”, escribieron desde la cuenta de Twitter @LuciferinaPolar, la cual publicó cuatro fotos de Ansaldo cuando era más joven. En ellas se lo pudo ver más delgado y con una llamativa y larga melena rubia. Esto sorprendió ampliamente a los usuarios que no pudieron evitar reaccionar: “Alta facha. Seguro re ganaba en el bailongo”; “Facherazo mal”, fueron algunas de las opiniones.

Los fanáticos se sorprendieron al descubrir cómo era Ariel antes (Foto: Instagram)

A su vez, las imágenes también despertaron la curiosidad de quienes siguen el programa e incluso se interesaron por conocer el otro costado del participante y no solo lo que muestra en el reality. “Algo pasó en su vida que le pegó muy fuerte. Estaría bueno que lo cuente y no fijarse tanto en Alfa, así lo conocemos más. Pero no, él entró contra Alfa”, escribió un usuario.

Una de las fotos del participante de Gran Hermano que se viralizó en las redes (Foto: Twitter)

Por otro lado, también estuvieron aquellos que pusieron especial atención a cómo cambió su apariencia y en especial su cabello a lo largo de los años: “¿Cómo pasó de tener esa melena magnífica a estar pelado?”. Incluso especularon en encontrar a quién les hacía acordar: “Tiene un aire a Scaloni”; “Parece un cantante de cumbia de los 90s”.

