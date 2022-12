Gran Hermano 2022, en vivo: así se vive la nueva nominación, medio de especulaciones por la salvación de Romina

escuchar

12.41 | El Cone y Maxi alertaron a Marcos

“Tenemos una buena noticia para vos”, expresaron al unísono Alexis y Maxi al momento que fueron a despertar por la madrugada a Marcos. Aunque el joven no emitió respuestas, los participantes continuaron su relato y le informaron que habían escuchado un grito desde el exterior. “Dijeron que eras el ganador”, le contaron con gran felicidad mientras palmeaban en modo de felicitación al “primo”. No obstante, esa felicidad no se replicó en el participante que solo quería descansar. “Están locos”, se limitó a responder.

La felicidad de Alexis y Maxi por Marcos

12.30 | La mala jugada de Maxi

El domingo, tras la salida de Juliana, Maxi se atrincheró fuera del confesionario para acceder a realizar la nominación espontánea. Este miércoles se dio a conocer que pudo efectuarla, y emitió sus tres votos a Romina y dos a Alfa. Sin embargo, su juego se vio destruido por la consagración de la exdiputada como líder, lo que le otorga inmunidad, por lo que sus puntos fueron descartados por lo que su plan no salió como lo pensó al buscar que ella estuviese en placa.

Maxi hizo la espontánea

12.15 | Cómo será la placa final

Un día después de conocer a los nominados, el líder de la semana deberá comunicar su decisión que cambiará la placa, ya que tiene el beneficio de quitar a un compañero. Este jueves, Romina tendrá una comunicación en vivo con Santiago del Moro en El Debate (Telefe) dará el nombre que sale del riesgo de quedar eliminado del juego.

12.00 | Quiénes son los nuevos nominados

El miércoles por la noche tuvo lugar una nueva gala de nominación en la casa de Gran Hermano (Telefe). En medio de un agitado ambiente que dejó la eliminación de Juliana, los participantes emitieron sus votos. Finalmente, cinco de ellos quedaron en placa. Nacho recibió 10 puntos, Daniela 7, Coti 5, María Laura 5 y Walter 5.

La casa de GH tiene nuevos nominados (Captura video)

LA NACION