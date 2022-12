Gran Hermano 2022: la prueba semanal es imposible y hubo caídas, golpes y corridas al baño

escuchar

Una nueva prueba semanal enfrentan los participantes de Gran Hermano (Telefe), en la que ponen en juego su presupuesto semanal, un punto crucial en estos días tras la fallida compra que realizaron Ariel y Camila, que los dejó con una escasez de productos por lo que necesitan obtener el total del dinero. Durante 14 horas deben mantenerse entrelazados por sogas en grupos de a cuatro, lo que dificulta todas las actividades que realizan. Aunque algunos se tomaron con humor cada paso a dar, otros pasaron momentos de tensión.

Los jugadores atraviesan una buena racha respecto a la resolución de las pruebas semanales, al ganar las últimas que ejecutaron. Pero el nuevo reto planteado, en el que tienen que estar aún más unidos más allá de la convivencia, los enfrenta a problemas en la que la intimidad se pone en juego. Es que divididos en grupos de a cuatro deben mantenerse unidos por un compartimento en el que se desprenden cuatro sogas que deben colocarse mediante una muñequera. Esto le acota los movimientos y distancia entre ellos.

Uno de los momentos que no pasó desapercibido fue cuando Thiago indicó que necesitaba ir al baño con urgencia. Nacho, Julieta y Juliana se movieron junto a su compañero e intentaron trazar movimientos para que las dos chicas no compartan el sitio con el joven que necesitaba hacer sus necesidades. Su compañero fue el que ingresó para que la soga alcance hasta el inodoro pero el jugador insistió en que no llegaba a sentarse si las chicas permanecían afuera.

Mientras que Julieta y Juliana se reían de la incómoda situación y se mantenían pegadas a la puerta, desde el exterior, las quejas de Thiago incrementaban. “No puedo c... así”, expresó mientras Nacho sostenía las carcajadas. Tras una serie de movimientos pudo finalizar su misión.

Una segunda situación desatada por el desafío fue protagonizada por la pareja que vive un fogoso reencuentro, pero desafortunadamente no comparten grupo de prueba, lo que no les impide mantenerse cerca. Juliana y Maxi estaban en el sillón cuando sus compañeros les indicaron que debían moverse. Ambos se apuraron en sus movimientos para acatar la orden.

Caídas por la prueba: estar atados resultó un reto imposible para muchos

Al levantarse rápido y querer seguir la marcha de su grupo, Juliana cayó bruscamente sobre otro sector del sillón y se vio arrastrada, lo que la hizo gritar del susto. Mientras que Maxi también se movió rápido y se golpeó contra la mesa ratona, su quietud combinada por el movimiento de sus compañeros de prueba - Alfa, Cone y Marcos- generó una tensión en la soga que se desprendió de su muñeca. Esto asustó a todos, ya que se rompió la regla principal, lo que le valdría la pérdida del desafío, ahora resta esperar la determinación de Gran Hermano.

