Gran Hermano: el insólito regalo que Alfa le dio a Julieta para festejar que se quedó en la casa

Julieta Poggio se encuentra en un momento delicado dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), luego de haber enfrentado una dura gala de eliminación de la que salió airosa, ya que el público eligió a Daniela para salir del reality.

Tras esa instancia, su compañero Walter “Alfa” Santiago decidió sorprenderla con un objeto preciado y de primera necesidad para la actriz, un gesto que no tardó en viralizarse en las redes.

En estos días, Julieta atraviesa el momento más apremiante de su período femenino, por lo que en varias oportunidades manifestó la necesidad de utilizar una gran cantidad de papel higiénico. Algo que le llamó la atención hasta a sus compañeras, en especial a Romina Uhrig, que transformó el hecho en un debate interno dentro de la habitación. “Es que me vino, gasto mucho. ¿Alfa te dio tres [papeles higiénicos] a vos? Si no me queda más, voy a tener que pedir”, le explicó la joven a la exdiputada.

Alfa le entrega a Julieta un regalo impensado per muy necesario, papel higiénico (Fuente: Telefe/Captura de video)

“No, no jodas. A ver, ¿cuánto usás cuando hacés pis?”, cuestionó Romina con un tono de enfado. “Agarro mucho”, respondió Julieta a lo que la exdiputada remarcó: “No, Juli, no. Bueno, por eso ya no tenemos más papel”. En ese instante y en presencia de Juan Ignacio “Nacho” Castañares, los concursantes comenzaron a reírse de la situación. En otro de los archivos de la producción pudo verse cómo Julieta por un rollo extra entre sus compañeros.

El reclamo de Julieta a sus compañeros tras quedarse sin papel higiénico (Fuente: Telefe)

FInalmente, Alfa fue quien se apiadó de la necesidad de Julieta y a modo de regalo le entregó dos rollos de papel higiénico. “Te los tenía guardados para vos pero no quería dártelos antes para que no fuera un mal presagio”, destacó el oriundo de Tigre, luego de celebrar que la joven aún permanece en la casa en lugar de Daniela Celis.

