Gran Hermano 2022: La Tora lloró en el confesionario y reveló una charla íntima que tuvo con su madre

La última eliminación de Gran Hermano (Telefe) dejó afuera de juego a Juan Reverdito, lo que generó diversas reacciones entre los participantes. Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente y Lucila “La Tora” Villar se mostraron muy afectados por la decisión del público, puntualmente la joven reaccionó con insultos contra Walter “Alfa” Santiago, quien se midió en la placa de nominación con el recién salido. El motivo de la furia sería el accionar del hombre con su compañera, Coti, a quien le hizo comentarios de índole sexual, situación que se pensó como suficiente para dejarlo fuera de juego, pero que solo derivó en que quedara en placa.

Minutos posteriores a la eliminación de Juan, La Tora cuestionó qué era lo que se mostraba del reality al no creer en la posibilidad de que el público eligiera salvar a Alfa luego de la situación que protagonizó. Tal fue el nivel de cuestionamiento, que la participante entró al confesionario y se quebró en llanto al preguntar si el afuera vio la situación mencionada. “Me parece raro cómo la sociedad no lo ha votado”, expresó sin poder calmar su llanto. Ante la consulta de Gran Hermano por su angustia, indicó que se trataba de una lucha diaria que viven las mujeres. “Nunca voy a permitir que un hombre acose o abuse a una mina”, afirmó al indicar que podría llegar a golpear a su compañero.

Luego, más tranquila, volvió a hacer referencia al tema en una íntima charla con Nacho. Allí, la joven reiteró la noción de lucha ante el acoso o abuso. “Mi vieja se enteró un par de cosas mías hace poco. Sé que no le hacen bien, pero soy esto. Yo lo pasé, yo lo viví”, expresó notablemente angustiada, al mismo momento que indicó que no es un tema que le gustaría contar en el reality, pero no descarta hacerlo dadas las circunstancias.

