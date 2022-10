Gran Hermano: acusan a Martina de maltratar niños cuando trabajaba como docente de educación física

escuchar

El lunes por la noche llegó a la pantalla de Telefe una nueva edición de Gran Hermano y, como era de esperarse, los escándalos en torno a los concursantes no tardaron en aparecer. La diferencia con las entregas anteriores es que en esta también juegan las redes sociales, que tienen un rol clave y no dejan pasar oportunidad para hacerse eco de diversas situaciones vinculadas a los 18 participantes. En las últimas horas, aparecieron varios mensajes que acusaban a Martina Stewart Usher de maltratar niños cuando era profesora de educación física.

Martina es una de las participantes que más revuelo causó desde que entró a la casa. Es profesora de educación física, tiene 25 años y es de Tigre. “Si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Me encanta el fútbol y voy a la cancha bastante seguido, pero mi cuadro depende de con quién esté. Salí con chicos que jugaban al fútbol, pero no voy a dar nombres. Mi ídola es Wanda Nara. ¡Hizo todo bien!”, dijo durante la presentación.

Desde que ingresó al certamen, la joven estuvo envuelta en más de un escándalo (Foto: Captura de video)

También contó que vive con su familia y su perro Atilio a quien definió como su “media naranja”. Sin embargo, tuvo un comentario que recibió una catarata de críticas, en especial de Leticia Siciliani: “Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad; me da un poco de asquito”, dijo. Y para finalizar, la profesora cerró con una advertencia: “No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo en la casa, porque todo mal”.

No obstante, no fueron solo sus comentarios homofóbicos los que la pusieron en el ojo de la tormenta. Su nombre se volvió tendencia en las redes sociales y comenzaron a aparecer mensajes donde la acusaban de maltratar a menores cuando se desempeñaba como profesora de educación física. “Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina. Imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar dos años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym”, escribió una usuaria de Twitter. Mientras que otra agregó: “Les decía (insultos irreproducibles contra personas con condiciones o discapacidad), cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos”.

En las redes acusaron a Martina de maltratar a sus alumnos (Foto: Captura de Twitter)

A su vez, también apareció otro comentario de una persona que contaba que Martina fue profesora de su hermana menor y la acusó de maltratadora. “Puteaba a los chicos y les decía que que eran unos inútiles”, escribió e hizo referencia a que los niños tenían entre 6 y 14 años y que muchos “volvían llorando a sus casas”. Asimismo agregó: “Los padres se quejaron con las autoridades correspondientes y nunca hicieron nada. Ignoraron el problema y quedó todo en la nada. Ahora ella está en Gran Hermano como si nada y tenemos mucha bronca”.

Fuertes mensajes en las redes contra Martina de Gran Hermano (Foto: Captura de Twitter)

Pero, los descargos no terminaron ahí. Otro usuario compartió una captura donde se leía: “Martina, profesora de educación física en primaria y secundaria. Fue acusada de discriminación hacia alumnos de no menos de 11 años. Le gritó de manera no correspondiente a uno de ellos porque no corría lo suficientemente rápido, alegando que tenía una condición. Las palabras que usó fueron: ‘Vos ¿por qué no corrés más rápido? ¿Qué sos, autista?’”.

La furia de Wanda Nara y Leticia Siciliani con Martina de Gran Hermano

Desde que entró a la casa, Martina se ganó varios comentarios negativos en las redes, y no es para menos. Pero lo sorprendente es que también se sumaron algunas figuras a repudiar sus comentarios fuera de lugar. Una de las primeras en pronunciarse en su contra fue Leticia Siciliani, quien salió al cruce por sus dichos homofóbicos que tuvieron tanto ella como Thomas Holder. “No son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas”, sostuvo.

Leticia Siciliani y Wanda Nara apuntaron contra la participante del reality (Foto Instagram @letisiciliani / @wanda_nara )

Si bien la participante se presentó como fan de Wanda Nara, sus comentarios hicieron que ella no le diera el visto bueno. La empresaria hizo una publicación en Instagram y escribió: “Acaba de entrar Martina a GH diciendo que le ‘da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado’. ¿Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos?”.

