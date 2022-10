La furia de Leticia Siciliani ante los comentarios homofóbicos de dos participantes de Gran Hermano: “No son graciosos”

escuchar

En medio de una gran expectativa y tras 21 años de la primera emisión, el lunes volvió a la pantalla chica Gran Hermano (Telefe). En esta oportunidad, 18 participantes deberán convivir juntos bajo la atenta mirada del público durante las 24 horas con el objetivo de ganar, no solo popularidad, sino también una suma millonaria. Sin embargo, y como era de esperarse, la polémica no tardó en llegar. Una de las primeras en pronunciarse en contra del contenido fue la actriz Leticia Siciliani, quien expresó su enojo por los comentarios homofóbicos de dos concursantes.

Con Santiago Del Moro a la cabeza, se lanzó la nueva edición de Gran Hermano. A diferencia de las anteriores, esta cuenta con un participante clave: las redes sociales. Desde el primer minuto, los usuarios ya empezaron a jugar. Algunos destacaron quienes eran sus favoritos, otros ahondaron en los pasados de cada uno, mientras que otros cuestionaron las presentaciones más polémicas, como en los casos de Tomás Holder y Martina Stewart Usher, que tuvieron fuertes comentarios homofóbicos.

Los 18 participantes comenzaron la convivencia en la casa de Gran Hermano (Captura video Telefe)

Atentos a todos los detalles, los usuarios de las redes no los dejaron pasar las presentaciones de los dos jóvenes y salieron al cruce. En este grupo se ubicó la actriz Leticia Siciliani, quién, a través de su cuenta de Instagram, expresó la furia e indignación que le produjeron. “Hago un personaje en las redes de un tincho medioclasista, un poco homofóbico, típico rugbier viste, a la gente le hace reír mucho”, escribió en referencia a la forma en la que se presentó Holder. A su vez, replicó las palabras que usó Stewart Usher: “No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito”.

El contundente posteo de Leticia Siciliani tras el comienzo de Gran Hermano (Foto: Instagram @letisiciliani)

La hermana menor de Griselda Siciliani no pudo contener su malestar al escuchar los comentarios y salió a manifestarse a través de su cuenta de Instagram. “Perdón, no es que me ponga la gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas”, redactó en una Historia.

La actriz expresó su enojo tras las presentaciones de los nuevos participantes del reality (Foto: Instagram @letisiciliani)

No obstante, su descargo no terminó ahí, porque en una segunda publicación volvió a apuntar contra el programa. “Producción de Gran hermano: Fa... somos re genios e inclusivos que metemos a una chica con novia, aguante nosotros”, sostuvo con ironía y agregó un meme de Moria Casán, que expresaba su opinión.

Gran Hermano 2022, en vivo: cómo ver online el reality las 24 horas

El lunes Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente, Lucila Belén Villar, Walter “Alfa” Santiago, Mora, Maximiliano Giudici, Constanza Romero, Agustín Guardis, María Laura Álvarez, Tomás Holder, Juan Reverdito, Martina Stewart Usher, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Thiago Agustín Medina, Romina Uhrig, Alexis Quiroga y Juliana Díaz, entraron a la casa más famosa del país para ganarse el tan ansiado premio de 15 millones de pesos y una vivienda.

El reality se emitirá en vivo durante las 24 horas. Twitter: @PlutoTV_LATAM

Si bien el programa se emitirá todas las noches, por la pantalla de Telefe, también hay una opción para seguir el minuto a minuto de lo que pasa con los participantes. El reality contará con una opción de streaming a través de la plataforma Pluto TV, para poder sintonizarlo durante las 24 horas del día y de manera gratuita, ya que cuenta con 65 cámaras y 87 micrófonos que están instalados en el lugar. “No habrá secretos en la casa más famosa. Estará disponible en el canal 141 a partir de este lunes 17 de octubre”, anunciaron desde la cuenta oficial de Twitter del canal en Latinoamérica.

