¿Quién es Thiago Medina? El participante favorito de Wanda Nara para ganar Gran Hermano

Este lunes comenzó la tan esperada décima emisión de Gran Hermano (Telefe) en Argentina y en su estreno se conoció la nueva casa y los participantes que competirán por 15 millones de pesos. El encargado de conducir este programa es Santiago del Moro; sin embargo, Wanda Nara estuvo de invitada especial para acompañar a los jugadores hasta la puerta junto a Robertito Funes Ugarte, y ella manifestó que Thiago Medina, quien ingresó a la casa para mejorar la calidad de vida de sus hermanos, será el ganador.

Para sorpresa del público, Wanda Nara fue una de las protagonistas de la noche, ya que fue la encargada de dialogar con los participantes y acompañarlos en la recta final, antes de que entraran a la casa de Gran Hermano. En esta función, les consultaba sobre su estrategia, su carácter y los ayudaba a bajar la tensión, pero también conocía leves rasgos de su personalidad, que la ayudaron, luego, a elegir a su favorito para ganar este reality.

¿Quién es Thiago Medina, participante de Gran Hermano?

En la primera gala se conoció un poco de la historia de cada jugador proveniente de distintos puntos del país como Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Salta, entre otros. Los participantes se presentaron frente a cámara, y describieron su personalidad y a qué se dedicaban. Uno de los que sorprendió fue Thiago Medina, quien con su conmovedora historia emocionó a Santiago del Moro y al público.

Presentación de Thiago Medina antes de ingresar a la casa de Gran Hermano

“Mi mamá me dijo ‘vergüenza tenés que tener si salís a robar’, le hice caso y nunca salí a robar (...) Trabajo en el Mercado Central y armo, reposito y carreteo lo que me den para hacer”, señaló el joven de 19 años nacido en González Catán. Luego agregó: “Cuando no trabajo en el Mercado Central, agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer mi moneda, para llevar plata para mi casa”.

“A los ocho años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Lo primero que haría si gano el premio es arreglar toda mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad”, explicó. Tras su presentación, el abrazo con su padre sensibilizó a los televidentes: “Hijo, te deseo lo mejor. No te quiero ver hasta dentro de cuatro meses. Te amo”, le manifestó con lágrimas en los ojos.

Ping-pong de preguntas a Thiago Medina antes de ingresar a la casa de Gran Hermano

En la previa al ingreso, los participantes se sometieron a un ping-pong de preguntas y Thiago, quien se definió como una persona “sensible”, dejó en claro que “todo esto va a ser para un bien”.

Wanda Nara manifestó que Thiago Medina es su favorito a ganar Gran Hermano (Telefe) Twitter

Un día después de la vertiginosa gala, Wanda Nara, quien acompañó a cada uno de los participantes hasta la puerta de la casa, dio su veredicto. “Si aguanta y tiene paciencia. Él es mi ganador, la dulzura que tiene y las cosas que me contó”, escribió la empresaria junto a emojis de emoción y retuiteando el video del ingreso de Thiago. A pesar del mensaje, decenas de seguidores le pidieron a la influencer que se quedara en el resto de las galas de Gran Hermano.

El joven de González Catán es uno de los 18 participantes que buscarán llegar a la instancia final gracias a su personalidad, estrategia e historia. El ganador de esta edición se llevará 15 millones de pesos, y los televidentes ya manifiestan sus favoritos en las redes sociales en tan solo un día.

