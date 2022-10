Gran Hermano: el impactante look de Wanda Nara y el pícaro comentario de Robertito Funes Ugarte con un guiño a L-Gante

escuchar

Este lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano por la pantalla de Telefe, bajo la conducción de Santiago Del Moro. El público ya conoció a los 18 participantes que convivirán y desplegarán todas sus estrategias para llevarse el gran premio. Durante la gala de presentación, hubo una persona que se llevó todas las miradas: Wanda Nara, que fue la encargada, junto a Robertito Funes Ugarte, de acompañar a los concursantes a ingresar a la casa. Pero, su look recibió un piropo particular con un guiño a L-Gante.

Desde que llegó a la Argentina, Wanda Nara no paró de trabajar. Fue una de las investigadoras en ¿Quién es la máscara? (Telefe), hizo producciones para su línea de ropa deportiva, estuvo presente en su local de maquillajes, dio entrevistas y hasta grabó un videoclip con L-Gante. Los rumores de acercamiento entre ellos no tardaron en aparecer: desde intercambios de likes y comentarios en las redes, hasta un vivo de Instagram juntos. Si bien aún no se sabe con certeza qué hay entre ellos, lo cierto es que durante los últimos días pasaron mucho tiempo juntos.

El lunes por la noche Wanda volvió a estar presente en la pantalla chica para acompañar a los nuevos concursantes de Gran Hermano a ingresar a la casa. Para la ocasión usó un osado vestido negro con transparencias, que recibió un particular halago de parte de su coequiper de la noche, Robertino Funes Ugarte, quien aprovechó la ocasión para hacerle un pícaro comentario sobre el cantante de cumbia 420.

Wanda Nara lució un vestido negro para la primera emisión de Gran Hermano (Foto: Instagram)

Un elegante vestido negro largo, con escote profundo, mangas largas y transparencia, fue el outfit que eligió la modelo para la gala inaugural de Gran Hermano 2022. Lo complementó con unos zapatos de taco aguja en el mismo color y llevó el cabello suelto y lacio con un sutil maquillaje. El encargado de darle la bienvenida a la dupla que acompañaría a los participantes hasta la puerta de entrada fue el conductor de la nueva edición, Santiago Del Moro: “Vamos a ver quién van a recibir a los chicos que ingresan. Los tenemos a ellos, a Robertito y a Wanda que está hecha una diosa”.

En su nuevo rol de conductora, la empresaria fue la primera en tomar la palabra: “Buenas noches a todos, estamos acá palpitando y esperando a los 18 participantes y los vamos a acompañar a la puerta que les va a cambiar la vida”. Por su parte, Funes Ugarte agregó: “¡Santi querido, qué emoción! ¡Cómo saludaste a Gran Hermano!”. Fue ahí cuando, decidió no dejar pasar la oportunidad y le hizo un elogio a su compañera con un guiño al cantante: “Y además quiero decir que Wanda está muy elegante”, con un especial énfasis en la última palabra.

El look de Wanda Nara en Gran Hermano 2022

Por su parte, la mayor de las hermanas Nara no hizo caso omiso a la referencia, al contrario, la agradeció y se puso de perfil para que se pudiera apreciar la transparencia que tenía la pieza en la parte inferior. “Esta brutal, elegantísima”, continuó el periodista, con otra referencia a la inminente relación que une al músico y a la modelo. Ella, fiel a su estilo, no se quedó callada y le devolvió el piropo: “Me acompañas muy hermoso, muy elegante”.

No obstante, Robertito no fue el único que trajo a colación la pareja de Valenzuela y Nara, porque desde el piso del estudio, Del Moro también hizo lo suyo y se sumó con humor. “Escuchame, Wanda, en un rato terminamos todos bailando con L-Gante, los chicos todo... Pide fiesta la noche”, comentó divertido. Si bien, solo el tiempo dirá que hay detrás de la relación entre ambos, próximamente estrenan juntos un videoclip que dará que hablar.

LA NACION