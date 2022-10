Gran Hermano: una participante se cansó de las cámaras, se bañó desnuda y lanzó un pícaro comentario

escuchar

La casa de Gran Hermano abrió sus puertas este lunes y la repercusión fue inmediata. Dieciocho participantes, con una carta de presentación mediante y un exhaustivo casting, se convirtieron en las personas que inauguraron una nueva edición del reality más famoso del país.

Con la conducción de Santiago del Moro y un pico de rating que rozó los 22 puntos, el programa emblema de Telefe reunió diferentes tipos de personalidades que convivirán durante las 24 horas y se irán eliminando a medida que lleguen las galas referidas a ese acontecimiento.

En relación con los primeros movimientos en la casa, una participante tomó una importante decisión y ya cautivó la mirada de los fanáticos que están del otro lado de la pantalla. Se trata de Mora Jabornisky, una participante misionera que ingresó al recinto con la intención de permanecer bajo la estrategia de “romper las reglas” y su primera acción la pintó de pie y cara.

Ubicada en la zona del patio, Mora decidió confesarle a dos participantes que se bañó sin ropa interior y causó revuelo. Todo comenzó cuando su compañera María Laura Álvarez indagó sobre cómo había ingresado a la ducha: “Mora, ¿vos te bañaste en bikini?”.

La primera participante que se animó al nudismo en Gran Hermano.

Sin más rodeos y con la conciencia de ser observada durante las 24 horas, contestó: “Pará, pará, en plena ducha dije: ‘¿Vos viste la cámara lo que es?’. Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije: ‘Se va a la pu...’, me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, bolu..., porque dije ‘ya fue, se van a la pu...’. El que quiera mirar, que mire”.

Luego de dormir solo dos horas -debido al nerviosismo lógico de los primeros días en la casa-, la oriunda de Posadas, Misiones, pidió permiso para utilizar el único baño que existe con ducha y sin lugar a dudas dio una prueba de carácter importante al no tener pudor frente a las cámaras que vigilan constantemente todos sus movimientos.

A diferencia de otras ediciones del reality, las redes sociales hoy ofician de termómetro y juegan un rol preponderante tanto en la viralización de los contenidos como en la posible continuidad o no del participante. Es por eso que, al enterarse varios usuarios de la decisión de Mora, decidieron visibilizarlo y, hasta en algunos casos, celebraron la soltura de su acción, lo que generó un feeling con cierto sector del público que dará su veredicto.

Antes de que Del Moro le entregue su valija, Mora se presentó ante las cámaras y, mediante un video, contó algunos detalles de su vida íntima: “Cuando era más chica, falleció mi mamá y mi papá se puso en pareja con Cristina. Al cabo de unos años, mi papá también murió y Cristina nos adoptó a mi hermana y a mí”.

Por último, manifestó su estado sentimental: “Estoy en pareja con Sebastián. Tenemos una relación abierta; no es poliamor, sino que cada uno puede salir y estar con quien quiera. Él fue, probó y volvió a mí, y eso me alimenta el ego”.

