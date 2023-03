Gran Hermano: el incómodo momento que pasó Jesús, expareja del papá de Nacho, cuando quiso sorprenderlo en la casa

escuchar

La final de Gran Hermano (Telefe) casi es un hecho. Los cuatro jugadores se disputan un lugar en el podio y, mientras tanto, reciben el último impulso de energía tras casi cinco meses de aislamiento. El martes por la noche se vivió el segundo reencuentro familiar dentro de la casa, luego de la visita de las hijas de Romina el lunes. Ahora, fue el turno de Nacho, que fue sorprendido por su abuela, Tesi, y Jesús, su “segundo papá”, quien protagonizó una divertida secuencia.

Esta semana, las emociones están a flor de piel en la casa de Gran Hermano, con las visitas que comenzaron a recibir los jugadores. Nacho tuvo la mayor de las sorpresas al cruzar la puerta del SUM y encontrarse con su querida abuela, Tesi. Al verla, rompió en llanto y, cuando creía que la visita era solo ella, apareció Jesús expareja de su padre Rodolfo- con quien mantiene una gran relación.

Nacho se emocionó al ver a su abuela (Captura video)

Jesús viajó exclusivamente desde España para sorprender al participante y logró su cometido. Para ello, con la complicidad de Santiago del Moro se escondió para que aparecer frente a Nacho, luego que salude a su abuela. Pero, encontrar un escondite fue una odisea, ya que el espacio tenía pocas opciones. La más factible fue el baño, pero estaba con llave. Luego, intentaron que se quede atrás del sillón, pero esto fue descartado, lo mismo que ocurrió con el espacio en la barra de la cocina.

“Me voy a esconder donde van las cosas de limpieza. Un poco incómodo, para que lo sepas, no puedo estar mucho tiempo”, expresó el español al descubrir un reducido depósito al lado de la heladera. Nacho fue llamado por Gran Hermano y, al momento de ver a su abuela, no pudo contener las lágrimas. Ella fue quien le anticipó que no ingresado sola y desconcertó al jugador.

Gran Hermano: Nacho rompió en llanto al encontrarse con Jesus

Minutos más tarde, Jesús salió de su escondite. “¿Qué hacés acá? ¡No lo puedo creer!”, le expresó al verlo. En una parte de la emotiva charla, Nacho contó que a Jesús le dice “Mua”, que quiere decir “Mi Único Amigo”, y es un apodo que le puso cuando tenía 5 años y le explicaba quién era él en su vida, ya que lo considera “un segundo papá”.

“Que estén ustedes dos acá para mí significa un montón”, remarcó. El encuentro se extendió por más de una hora y emocionó a los televidentes.

LA NACION