Gran Hermano: qué le dijo Lucila a Nacho antes de irse de la casa

El público decidió que Lucila Villar sea la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe), con el 56,6 por ciento de los votos. De esta manera, ya quedan solo cinco participantes en juego: Marcos, Romina, Julieta, Nacho y Camila. En el momento en el que el conductor, Santiago del Moro, dio a conocer el resultado final, “La Tora” aplaudió, tiró un beso a la audiencia y se dio vuelta para comenzar a despedirse de Nacho, su pareja.

Después, visiblemente dolida por la noticia, fue a la habitación a buscar sus cosas, acompañada por todos los hermanitos, con excepción de Romina y Julieta, que se quedaron celebrando en el living. Luego, todos se dirigieron al patio y Gran Hermano se despidió de ella. “Momento de abandonar la casa, te mando un beso grande, y hasta siempre”, le dijo, a lo que ella respondió: “‘Big’, te quiero, gracias”.

Entonces, se abrazaron con Nacho -que lloraba su partida-, y ella le dijo que merece todo el apoyo. En ese momento, antes de que los participantes comenzaran a cantarle la canción con la que despiden a todos los que dejan la casa, ella les dijo que los quiere y volvió a dirigirse a su pareja: “Vos, cerrá la puerta”.

Así se vivió la gala de eliminación de Gran hermano

Esta noche, “La Tora” abandonó la casa más famosa del país. En los minutos previos a dar el resultado final, Santiago del Moro saludó a los jugadores y les dejó que Rodolfo Castañares y Valentina Ginocchio se expresen antes de despedirse de sus parientes.

Al inicio del programa, Del Moro contó que Gran Hermano le advirtió al padre de Nacho por su ayuda constante en el juego. Desde consejos hasta direccionar su manera de comportarse con sus compañeros. “Voy a tener que tomar medias”, sentenció el ‘big’ y aseguró que si no se revertía podría obligar a sancionar a los participantes. Lo cierto es que con el correr de la semana este accionar no se volvió a repetir.

“Estoy contenta con los chicos, con la casa que nos dio actividades. Estoy feliz y espero ver a mi novio”, dijo Valentina, al tiempo que Rodolfo expresó: “La pasé super, muy contento y muy feliz”.

Al igual que en cada gala, cada una de las tres nominadas se acercó al confesionario y en tan solo un minuto expresaron por qué debían quedarse en el reality. “Le quiero pedir a la gente que no me vote. Que este es mi sueño, esto que ven hoy soy lo más humana que existe, siempre haciendo lo mejor. Lo pido con fe, con esperanza”, rompió el hielo ‘La Tora’.

“Estoy nerviosa por la placa, porque se que no es fácil como serán de ahora en más. Siento que lo di todo, hice todo lo que tenía ganas. Si miro para atrás y veo a todas las personas que pasaron o todo lo que pasó, no me arrepiento de lo que dije. Estoy entregada al universo. Estoy feliz de vivir esto gracias a la gente”, definió Julieta Poggio.

Julieta sigue en juego (Fuente: Telefe/Captura de video)

En tanto, Camila Lattanzzio sentenció: “Debo quedarme en la casa porque este es mi sueño. Sabía que no iba a ser fácil. Mi sueño todas las noches es llegar a la final. Lo puedo disfrutar siendo yo misma, ahora que estoy más suelta lo puedo disfrutar más. Ahora que estoy al 100% más que nunca quiero renovarme. Espero seguir conociéndome a mi misma”.

En cuanto a la elección del público, Julieta fue la primera en conocer que seguiría una semana más en la competencia ya que el conductor interrumpió la transmisión y le comunicó a la actriz que tan solo recibió el 23,5% de los votos.

