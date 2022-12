El fuerte cruce entre Thiago y Alfa tras la salida de Agustín de Gran Hermano: “Irrespetuoso”

escuchar

Con el 76% de los votos del público, Agustín Guardis fue el octavo eliminado de la casa más famosa del país. Este domingo, el conductor de Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro, anunció que el concursante platense era el elegido para su salida. En la despedida con sus compañeros, se produjo un tenso cruce entre Walter “Alfa” Santiago y Thiago Medina, con un peculiar reclamo: “¿Qué aplaudís?”.

“La verdad, Alfa, siempre lo mismo. Me pareció irrespetuoso que aplaudieras. Podías haber felicitado, saludado y todo”, apuntó Thiago contra el veterano de la casa. “Yo no aplaudí, hice así”, señaló Walter, mientras representaba un gesto con las manos. Pero el bonaerense decidió insistir en la discusión: “Me parece irrespetuoso, porque es la segunda vez que haces lo mismo”. A lo que el hombre de 60 años contestó: “Igualmente, no estoy esperando tu aceptación o tu aprobación”.

ARCHIVO-. Alfa y Thiago protagonizaron un tenso cruce tras la salida de Agustín. captura de video

Más tarde, Medina se desahogó con Maxi y el cordobés le dijo que lo soltara: “Te entiendo, bro, pero te enroscás y te hace mal”. Mientras, Alfa habló con Romina y apuntó: “Conmigo se transformó así por Agustín. Le llenó la cabeza de una manera terrible, estoy convencido”.

