Gran Hermano: Julieta Poggio y Camila Lattanzio se cruzaban sin filtro y la producción actuó de inmediato

El regreso de Walter “Alfa” Santiago desató un mar de emociones en Gran Hermano (Telefe) y, tras su salida, estalló un fuerte cruce entre Camila Lattanzio y Julieta Poggio. Pero cuando la conversación se estaba convirtiendo en una acalorada pelea, la producción tomó una drástica decisión que indignó a los televidentes.

En la noche del martes, Alfa volvió a entrar a la casa de Gran Hermano con el fin de llevar a cabo “una misión” -la que todavía no revelaron- y para darle una gran sorpresa a los participantes que siguen en la competencia. Las reacciones de los hermanitos fueron tan intensas como variadas: desde la alegría desmedida de Camila, quien empezó a saltar y gritar de emoción, hasta el enojo absoluto de Romina Uhrig, quien había protagonizado una pelea con él poco antes de su eliminación.

Quizás la más llamativa fue la de Julieta, quien minutos después de la entrada triunfal del exparticipante rompió en un desconsolado llanto y expresó una gran frustración ante la idea de otro posible repechaje, lo que implicaría la extensión del juego y, por ende, del aislamiento.

Alfa volvió a ingresar a Gran Hermano

Para su tranquilidad, Alfa se fue menos de dos horas después de entrar. No obstante, dejó un aire de preocupación, desconcierto y tensión en el aire. Esto culminó en un duro cruce entre Poggio y Lattanzio, quienes discutieron casi a los gritos en la cocina.

“No me molesta lo que me dijiste, Cami”, comenzó Julieta y agregó: “Sí quizás la actitud que tuviste como... cagándote de risa diciendo que ´vuelve Coti´, como contenta”. En su defensa, Camila replicó: “Yo me puse feliz porque vino Alfa”. Cada vez más molesta, la influencer insistió: “Eso está bien. Pero vos sabés que yo no terminé bien las cosas con Alfa ni con Coti, y que vos dijeras ´ay, vuelve Coti´ cagándote de risa... Y a mí no me da risa”.

El desconsolado llanto de Julieta ante la presencia de Alfa (Captura video)

De golpe y sin que llegaran a terminar la conversación, desde la producción cortaron bruscamente la transmisión y en pantalla apareció el estático logo de Gran Hermano, decisión que fue criticada por parte de la audiencia, quienes esperaban poder ver en vivo el desenlace de la discusión.

