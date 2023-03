Gran Hermano: la inesperada reacción de Julieta cuando Alfa ingresó a la casa

escuchar

El martes por la noche, los últimos cinco jugadores Gran Hermano (Telefe) vivieron un tenso momento al recibir a Alfa en la propiedad, sin aún conocer cuál era el objetivo de su presencia. Mientras Camila vivió con felicidad el reencuentro, Julieta no pudo contener las lágrimas ante la posibilidad de una nueva extensión de los días de aislamiento.

Sorpresivamente, Alfa volvió al reality. Lo que ninguno de los habitantes sabía es que se trataba de una visita fugaz a la casa, por eso su presencia les causó un gusto amargo. El hombre, que fue eliminado el 12 de febrero, mantuvo el silencio sobre el por que de su ingreso y se mostró feliz, lo que desconcertó a todos los jugadores.

Gran Hermano: Alfa ingresó a la casa

“Ahora que está por terminar. Me da ganas de llorar”, expresó Julieta con la voz entrecortada en una íntima charla con Romina y Nacho al estipular que con su reingreso se extendería una vez más su estadía en el reality. La actitud contraria tomó Camila, quien acompañó al recién llegado a recorrer la casa. Al momento que expresó su malestar, Poggio estalló en llanto y afirmó: “Me re frustra. Me pone mal porque me frustra. Me pone mal”. Al verla tan mal, su compañero la abrazó y le pidió que no hiciera especulaciones, ya que en otras ocasiones esgrimieron teorías sobre ingresos que no resultaron ciertas.

Mientras Romina prefirió quedarse callada para intentar mantener la calma, Nacho no dudó en afirmar que Alfa no se iba a quedar en la casa, lo que desesperó a Juli, quien señaló que no iba a ingresar para estar solo un día y pidió reiteradamente que Santiago del Moro comunicara las nuevas disposiciones. Minutos más tarde, su pedido fue escuchado y el conductor hizo su aparición y acaparó su atención en la actriz que no paraba de llorar. Ella le pidió que se apresure con la comunicación para no extender más su sufrimiento.

Gran Hermano: el llanto de Julieta por Alfa

Finalmente, Del Moro indicó que Alfa ingresó solo para llevar una misión de Gran Hermano, la cual se encuentra dentro de la valija que lo acompañó en su ingreso. Luego de aproximadamente media hora, el exparticipante se despidió de todos y cruzó la puerta hacia el afuera. Ahora, resta saber cuál es el nuevo comunicado que causa gran expectativa entre los fanáticos del reality.

