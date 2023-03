El mal momento de Marisa Brel por el que faltó a Gran Hermano: “Está muy grave”

escuchar

Marisa Brel es una de las habituales animadoras de El Debate (Telefe), el intenso programa donde se opina sobre las polémicas de Gran Hermano (Telefe). Por ello, su ausencia en este espacio el pasado jueves generó muchos interrogantes entre los televidentes. Tanto es así que fue ella misma quien tuvo que salir a contar por qué había faltado a su tradicional lugar en el debate. Y el motivo de su faltazo es bastante triste. “Estamos rotos de angustia”, subrayó.

La razón por el que la periodista de espectáculos no asistió al último debate del reality fue que su perrita Eva está en un momento muy duro de salud. A través de su cuenta de Twitter, Brel les contó a todos sus seguidores lo que la había llevado a abandonar temporalmente su silla en el debate.

El tuit en el que Marisa Brel cuenta el motivo por el que faltó a El Debate Twitter / @marisabrel

“Hola a todos -escribió en su posteo-. Para quienes me preguntan por qué no fui al debate de Gran Hermano del jueves: mi perrita Eva, que tiene 15, está muy grave y estamos con mis hijos acompañándola hasta que ella decida partir. Agradezco sus rezos para que no sufra. Estamos rotos de angustia”.

La publicación de la periodista está acompañada por una foto de Eva tendida en una cama acompañada por Paloma, la hija mayor de Brel, que brinda a su mascota una mirada de amor. El mensaje de la periodista fue respondido por cientos de usuarios, que le enviaron a ella y a su familia mucha fuerza por el difícil momento que estaba atravesando.

Además, los seguidores de Brel expresaron que podían comprender perfectamente su situación, ya que muchos habían pasado o estaban pasando por una circunstancia semejante. Incluso, compartieron en los comentarios fotos de sus propias mascotas en el último tramo de sus vidas.

Paloma, la hija mayor de Marisa Brel, acompaña a la perrita de la casa, Eva, en un difícil momento de salud Twitter / @marisabrel

El posteo en Twitter de la periodista fue el domingo. Pero por fortuna, este lunes, Brel subió a su cuenta de Instagram un video en el que se encuentra con la perra en brazos. Allí, cuenta que la mascota está mucho mejor de salud. “¿Ustedes creen en los milagros?”, preguntó la comunicadora y después, hablando como si fuera Eva, añadió: “Vengo de la veterinaria y me dijeron que estaba mucho mejor”.

“Desde el jueves que me decían que jueves o viernes la tenían que poner a dormir, pero está mucho mejor. Me vuelve el alma al cuerpo”, concluyó la periodista, mucho más aliviada.

