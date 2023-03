Ganó Gran Hermano y rompió el silencio después de diez años con una bomba: “Está todo armado”

escuchar

Gran Hermano genera pasiones y controversias. El reality internacional atrapa a muchos aficionados y ubica, en la vereda opuesta, a otros tantos que dudan de la veracidad de lo ocurrido dentro de la casa con participantes aislados. Diversos mitos salen a la luz y en vísperas de la final de la décima emisión argentina, el ganador de la séptima versión (en 2012) Rodrigo Fernández Rumi, afirmó en un video en TikTok que hay “diversos fraudes” para determinar a los finalistas. Sin embargo, tras soltar esa bomba, con un segundo video se desdijo.

“Los que me siguen acá en TikTok y no me conocen desde hace mucho (les digo que) yo estuve en un Gran Hermano y fui el ganador. Este es el cheque, claramente no es el real. Es el que te dan para las cámaras cuando salís del programa, para las cámaras”, fueron las primeras palabras de Rodrigo en un video en el que se dispuso a contar el detrás de escena del reality.

Rodrigo Fernández Rumi habló sobre su paso por Gran Hermano

Diez años atrás, el joven tenía 19 años y para sorpresa de muchos fue el elegido por la gente como el gran ganador. Tras el triunfo, su perfil en los medios de comunicación bajó notablemente. Sin embargo, ahora su figura volvió a tomar gran repercusión por sus declaraciones. “Como tanto me lo han preguntado, sí... Gran Hermano Argentina está todo armado”, anticipó. En su argumentación a tal denuncia indicó que en el confesionario la producción le decía con quién pelearse y obtenía información para nominar. “También, una vez, a la semana podés hablar con un familiar desde el confesionario, solo cinco minutos pero algo es algo”, afirmó y aseguró que no tenía compromisos con el ciclo actualmente.

Rodrigo Fernández Rumi ganó Gran Hermano 2012 (Captura video)

Por supuesto que las palabras del exparticipante generaron gran repercusión en la popular plataforma, donde algunos usuarios encontraron el descargo que esperaban para confirmar “las sospechas de fraude”. Sin embargo, un segundo video fue el respiro para aquellos que confían en la veracidad de lo que ocurre en la convivencia de los jugadores que se mantienen aislados.

Un ex Gran Hermano contó la verdad del ciclo

“Ese video anterior es todo mentira. Gran Hermano es cien por ciento real, o por lo menos lo que yo viví. Yo era el más chico de la casa. Soy de Victoria, Entre Ríos, no conocía a ningún productor, mandé un videito por internet, me llamaron a una entrevista, fui, pasé y un día me llamaron”, aseguró el joven con un tono jocoso al recordarse afortunado de haber sido parte del ciclo y dejar en claro que no hubo “acomodo” en su participación.

Un ganador de Gran Hermano reveló en qué gastó su premio

Tras esta aclaración, respondió algunas preguntas que surgieron entre sus seguidores. La gran incógnita, hasta el momento, fue en qué gastó la suma de 750 mil pesos que obtuvo como premio. Sin embargo, el exhermanito pudo cumplir el deseo por el cual se inscribió en el programa: se compró su departamento.

LA NACION