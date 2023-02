Gran Hermano: la reacción de Camila al enterarse de que le hicieron la nominación fulminante

escuchar

“Hay alguien que no puede ser salvado. Una de ustedes está en la placa, es decir, en la gala de eliminación del domingo próximo. La participante fulminada es Camila”, fueron las palabras de Santiago del Moro el miércoles por la noche durante la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe). De esta forma, los siete participantes del reality se enteraron que uno de ellos utilizó el voto tan temido.

La audiencia sabe que fue Julieta quien fulminó a Camila, pero dentro de la casa esta información no se conoce, aunque las especulaciones no tardaron en llegar. Las miradas se posaron sobre la joven oriunda de Ituzaingó, quien al escuchar su nombre por parte del conductor no pudo disimular su cara de sorpresa, aunque se mostró receptiva y comprensiva ante la noticia.

Santiago Del Moro comunicó en vivo que Camila fue la fulminada (Captura video)

Una vez que terminó la conexión con la casa, la fulminada se paró frente a sus compañeros y entre risas - para descontracturar la situación- preguntó: “¿Quién de ustedes fue?”. Acto seguido, señaló a Marcos como el posible autor, aunque indicó que fue un chiste. Mientras tanto, Julieta se llamó a silencio y buscó estar ajena a la situación, para no levantar sospechas de que ella fue la autora.

El descargo de Camila tras recibir la fulminante

Más tarde, al momento de emitir sus votos, Camila, ante la consulta de Gran Hermano, dio su opinión al respecto. “Súper raro. Cuando dijeron fulminante me lo imaginé. Me gusta igual”, fueron las primeras palabras que dijo. Asimismo, indicó que entiende que es parte del juego, por lo que se trató de una movida que la entretiene. Sin embargo, tildó de “rara” la situación.

“No me enojo con ninguno, ni me molesta”, sentenció. La placa de nominación quedó conformada por ella, Julieta, Daniela, Nacho y La Tora.

