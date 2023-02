Gran Hermano: la repudiable actitud del papá de Nacho que lo volvió tendencia en Twitter

escuchar

Los días en la casa de Gran Hermano (Telefe) tomaron un nuevo rumbo con el ingreso de los familiares de los participantes. La convivencia volvió a ser numerosa y cada uno de ellos es observado minuciosamente por la audiencia. En este contexto, Rodolfo, el padre de Nacho, quedó bajo la mira por haber empujado a Mora, uno de los cachorritos de la casa.

“Rodo” se ganó el cariño de todos dentro del reality, al ingresar a la casa con alegría y mostrándose muy empático con los participantes, así como también colaborando con diversas tareas. Sin embargo, desde el afuera generó controversias al momento en que vieron que no habría sido amable con Mora, una de las mascotas de los participantes. Un breve video lo puso en el foco de atención.

El papá de Nacho fue señalado en las redes sociales por una actitud con Mora (Captura Twitter)

La secuencia en cuestión ocurre al momento que todos los participantes cenaban y tanto Rodo como La Tora estaba junto al tacho de basura vertiendo desechos. En ese instante, apareció Mora e intentó treparse al tacho, por lo que Rodo reaccionó intentando alejar al animal de ahí. “No, no”, le dijo, y con un movimiento de mano pretendió asustarla para lograr el cometido.

No obstante, la perra no se alejó ante esa advertencia. Allí el hombre empuja al animal, que finalmente sí se aleja del sitio, y La Tora termina de tirar la basura. Mientras el resto de los participantes no advirtió lo sucedido, en Twitter se hicieron eco del clip y se habló de un “maltrato”, por lo que se inició una campaña para pedir una sanción para el papá de Nacho.

Por otro lado, varios usuarios indicaron que se trató solo de un cuidado para que Mora no consumiera nada que podría afectar su salud.

