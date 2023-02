Tomás Holder habló de su crisis de salud mental tras su salida de Gran Hermano: “Ingerí todo tipo de drogas”

escuchar

Cuatro meses después de ser eliminado de Gran Hermano (Telefe) y luego de sufrir una fuerte crisis de salud mental que lo llevó a alejarse de las redes sociales, Tomás Holder dio el presente en el estudio de LAM (América) y se refirió al complejo episodio que atravesó días atrás.

Tomás Holder habló de su crisis de salud mental tras su salida de Gran Hermano

El 17 de octubre del 2022, la casa de Gran Hermano reabrió sus puertas luego de varios años del final de la última temporada -y la que se creyó, marcaría el final del reality en la Argentina- y presentó a 18 nuevos participantes que, en apenas unos días, pasaron a convertirse los nombres más mencionados tanto en las redes sociales como en los medios. Uno de ellos fue Tomás Holder, quien ya era una figura conocida en el ambiente de las redes gracias a su trabajo como influencer.

A pesar de haber asegurado en repetidas ocasiones que tenía “el apoyo de su gente” y de contar con el respaldo de una parte de la audiencia del programa conducido por Santiago del Moro, el rosarino fue el primero en tener que abandonar la casa. Eso, lejos de afectar su fama, solo logró aumentarla y a partir de ese momento pasó a quedar envuelto en una serie de escándalos mediáticos.

Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano ADRIAN DIAZ BERNINI - Prensa Telefé

La separación de su novia, su relación con una modelo, sus altercados con la policía, viajes y constante presencia en fiestas de todo tipo se convirtieron en el tema de debate a medida que él compartía el minuto a minuto a través de sus Historias de Instagram.

Sin embargo, los excesos facilitados por la fama arrolladora que acuñó después de pasar por el programa con mayor rating del momento, finalmente le pasaron factura y, días atrás, se viralizó una filmación en la que se lo podía ver en medio de una fiesta de electrónica, llorando abrazado a un amigo.

A continuación, compartió un video de Instagram en el que anunció que se iba a alejar de dichas plataformas por un tiempo. “Grabo esto para todos mis seguidores. Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien”, manifestó.

Tomás Holder pasó a tener varios escándalos mediáticos tras su salida del reality Instagram: @tomasholder_

Días más tarde, protagonizó un mano a mano con Ángel de Brito y sus angelitas en el que habló sobre la compleja experiencia. “Viví muchos excesos y joda. Salía de lunes a lunes. No joda de la buena. Por suerte, tengo una familia que me dijo: ‘¡Basta!’”, expresó.

Y continuó: “Estaba descontrolado. Ingerí todo tipo de drogas que se puedan imaginar hasta que un día tuve un ataque de pánico en una fiesta y dije: ‘Hasta acá llegué’”. Así, decidió que ese no era el tipo de vida que deseaba y optó por alejarse del ambiente nocturno. “Volví a los buenos hábitos y me alejé un poco de la joda. Hoy estoy orgulloso de los cambios que estoy logrando. Hace cinco meses que no consumo anabólicos y no me inyecto nada”, aseguró.

Asimismo, reveló que empezó a hacer tratamientos que lo ayudaron a encaminarse hacia la recuperación. “Hablé bastantes cosas con un psicólogo y me sirvió. Es algo hermoso. Tomé medicación la primera semana, pero no necesité continuar, aunque sigo con el psicólogo”, cerró.

LA NACION