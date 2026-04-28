Tamara Paganini rompió en llanto en Gran Hermano al recordar uno de los momentos más duros de su vida: “Eran mellizos”

En Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) se vivió una emotiva jornada atravesada por el fuerte testimonio de Tamara Paganini, quien se quebró al recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida. En el marco de una actividad en la que cada participante debía compartir el mejor y el peor momento de su historia, la exparticipante de la primera edición del reality tomó la palabra y generó un clima de profunda emoción que impactó a todos sus compañeros.

Tamara contó que durante 22 años intentó convertirse en madre, tiempo en el que atravesó distintas relaciones e incluso consideró hacerlo sola. Finalmente, junto a su pareja, decidió iniciar un tratamiento de inseminación artificial. Tras un primer intento fallido, recibió la noticia que tanto esperaba: estaba embarazada y, además, de mellizos. Sin embargo, ese momento que definió como un “cuento de hadas” comenzó a desmoronarse cuando los médicos le informaron que uno de los bebés, Vitorio, no sobreviviría, mientras que Donatella tenía chances de salir adelante.

El doloroso recuerdo de Tamara Paganini en Gran Hermano que impactó a la casa

Por lo que dio a conocer, el parto estuvo marcado por emociones contradictorias. “No fue ni el mejor ni el peor momento, porque no sabés qué sentir”, expresó al recordar que su hijo murió apenas tres minutos después de nacer. Mientras tanto, su hija permanecía en neonatología, lo que le generó una esperanza que se sostuvo durante diez días. Pero la situación volvió a complicarse y los médicos les comunicaron que Donatella tampoco lograría sobrevivir. “Tuvimos que decidir en el momento”, relató sobre la difícil decisión de desconectarla.

El llanto de Tamara Paganini en Gran Hermano tras recordar la pérdida de sus hijos (Captura: Telefe)

Visiblemente afectada, Tamara recordó el instante final con su hija. “Cuando la sacaron de la incubadora y me la pusieron en los brazos… fue el peor momento”, dijo entre lágrimas, al describir la sensación de verla dejar de respirar. La escena generó un profundo silencio en la casa y conmovió a todos los participantes, que no pudieron contener la emoción. “Me pasaron cosas muy de mier..., no me quiero acordar porque no voy a poder parar”, alcanzó a decir antes de quebrarse del todo, mientras sus compañeros la contenían en medio de un clima cargado de angustia.