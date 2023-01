Romina y Alfa volvieron a discutir a los gritos en la casa de Gran Hermano: “Es la última vez que nombrás a mi ex”

escuchar

Desde prácticamente el comienzo de Gran Hermano (Telefe), Romina Uhrig y Walter “Alfa” Santiago se convirtieron en grandes aliados y “patriarcas” dentro de la casa, encargándose siempre de la cocina, la limpieza y el orden.

Sin embargo, luego de varios meses de encierro y la progresiva cercanía de la final del reality, la relación entre ellos comenzó a mostrar cada vez más grietas. Tras varios contrapuntos y una pesada “broma” al borde de la pileta, la exdiputada nacional y el concursante más veterano volvieron a discutir fuertemente. Esta vez, el cruce involucró a la expareja de Romina, el político y exintendente de Moreno, Walter Festa.

La conversación comenzó con un debate en torno a las infidelidades, en el que cada uno manifestó su postura. Romina, por su parte, argumentó que prefiere dejar la relación antes que ser infiel. “Si no te sentís bien en un lugar, señor, agarre sus cosas y váyase. No hace falta engañar”, sentenció. Pero Alfa se mostró disconforme con su opinión: “Eso es lo que vos creés. No es así”.

A pesar de su cercanía, Romina y Alfa tienen un largo historial de enfrentamientos en la casa Captura: Pluto tv

Al instante, la exdiputada se alteró por el apunte de su compañero y lo cuestionó: “Entonces, ¿está bien engañar?”. “No, no está bien engañar ni nada. Pero es una sociedad conyugal y, después de los 50 o 55 años, no es fácil irse a la mie...”, expresó Santiago. En tanto, Romina lo interrumpió: “Pensé que no era una sociedad, que era una pareja. Uno no se casa por una sociedad, lo hace por amor”.

A partir de ese momento, la charla comenzó a ser cada vez más virulenta y Alfa le advirtió: “¿Qué estás hablando vos, si te separaste dos veces? Nadie se casa para separarse”. Acto seguido, la oriunda de Moreno reaccionó: “¿Qué tiene que ver? ¿Lo engañé? No. ¿Él me engañó? No. Pero vos, como hablás, parece que engañaste a todas tus parejas”. Y cerró: “No lo metas a mi ex, ya te lo dije. Es la última vez que lo nombrás”, en referencia a Walter Festa, el exmarido de la concursante y padre de sus tres hijas, Mía, Felicitas y Nina.

LA NACION