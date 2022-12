Gran Hermano: los dichos de Julieta sobre Nicki Nicole que generaron una ola de repudio en Twitter

escuchar

Julieta Poggio protagonizó durante este fin de semana una suerte de mini escándalo que escaló a lo más alto de las redes sociales, manteniendo su nombre como trending topic durante el sábado y el domingo.

La actriz lanzó comentarios despectivos sobre Nicki Nicole y los fanáticos de la cantante no tardaron en salir en su defensa. Sin preveer seguramente la relevancia de sus dichos, la “hermanita” fue fuertemente repudiada por los internautas.

Gran Hermano (Telefe) pasó a ser el programa más visto de la televisión argentina y debido a ello cada comentario cobra una trascendencia de dimensiones impensadas.

Uno de esos casos sucedió el sábado cuando Julieta le dio su punto de vista a Camila Lattanzio y a Walter “Alfa” Santiago acerca de lo que piensa de Nicki Nicole y de su actual aspecto.

Gran Hermano 2022: Julieta fue fuertemente repudiada por sus desafortunados comentarios sobre Nicki

“Antes de venir para acá, me puse a ver el video de ‘Wapo Traketero’ [uno de los primeros videos de la cantante, lazando hace 3 años]… No, bolu… Era otra persona”, definió Julieta sobre el aspecto de Nicki Nicole. “A mí me encanta”, respondió Camila y Alfa sumó: “No jodas”.

En ese instante, la actriz rechazó lo dicho por su compañera y dijo: “Véanlo cuando salgan. Se van a sorprender. La veo y digo: No, no puede ser Nicki Nicole. La nariz re operada la tiene y le cambió toda la cara. Toda”.

Tras los señalamientos de la participante y los dichos despectivos, los fans de la cantante salieron al cruce de la actriz mediante Twitter. “Todavía no puedo asimilar que Julieta dijo que Nicki Nicole era fea…”; “Julieta, la ‘fuera malas vibras’ dice que Nicki Nicole es fea. Quién sos flaca milipili”, fueron algunas de las réplicas de lo usuarios en Twitter.

“El cuerpo de una persona nunca debe ser tema de conversación. Que ustedes hablen así en sus casas no significa que está bien”, comentó otro mientras que una usuaria apeló a los propios dichos de Julieta: y “Ay si Julieta y vos sin maquillaje sos hermosa. ¿Dónde quedó el ‘todas somos unas reinas’...?”

LA NACION