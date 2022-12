Gran Hermano: quiénes podrían ingresar de nuevo a la casa este lunes 26 de diciembre

escuchar

La noche de este lunes se espera un gran evento en la casa más famosa del país. Y es que un exconcursante de Gran Hermano (Telefe) regresará al interior del reality, tal como lo hizo hace unos días Juliana “Tini”, el miércoles pasado. Además, ingresaron dos participantes nuevos, Camila y Ariel. Una reciente encuesta en redes sociales tanteó quiénes serían los favoritos para volver al concurso.

Juliana volvió gracias a la votación de sus compañeros, en una reñida elección frente a Daniela, que fue la última eliminada de las galas. Ahora se espera el regreso de dos exparticipantes a través del voto del público. En la encuesta online que publicó el usuario de Twitter @pabloschi, se registraron los siguientes resultados: Daniela obtuvo el 39% de los votos para volver a la casa, Agustín el 24% y Lucila “La Tora”, el 19%.

Una encuesta en redes sociales situó a Daniela como favorita para volver a la casa. Twitter: @pabloschi

Pero la persona que ingrese de nuevo tendrá que tener en cuenta una regla fundamental del reality: no podrá revelar nada del exterior. Así, Juliana fue sancionada por partida triple en los últimos días por compartir información con Maxi y otros 3 participantes: Santiago del Moro anunció que la santafesina no podría participar de la próxima prueba del líder, quedaría directamente en placa y no podría nominar.

LA NACION