Gran Hermano: luego de su segunda eliminación, Agustín analizó su juego y enseguida llovieron los memes

El domingo por la noche tuvo lugar una nueva gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe) y otro participante abandonó, o mejor dicho, volvió a abandonar la casa. Por decisión de la gente, Agustín Guardis se convirtió en el último eliminado del reality por segunda vez. El lunes estuvo en El Debate, donde analizó su juego e hizo algunas revelaciones que generaron no solo las risas de los analistas, sino también una catarata de memes y comentarios en Twitter.

Se viven momentos decisivos en la casa de Gran Hermano. El tiempo corre y cada vez son menos los participantes que siguen en juego. En una semana intensa, con una dificultosa prueba semanal, que con ensayo lograron superar, también hubo gala de nominación: Ariel, Agustín, Lucila y Daniela terminaron en la placa. El primero de los cuatro fue salvado por Romina y Marcos, los líderes de la semana. Gracias al apoyo del público “La Tora” sigue en carrera y tras una reñida definición “Pestañela” eliminó a “Frodo”.

Agustín fue eliminado por segunda vez de Gran Hermano

El lunes, el exparticipante dialogó sobre su segunda entrada a la casa. Durante la emisión del debate se mostró convencido de su juego y lo primero que quiso dejar en claro fue que estaba “muy pero muy contento, feliz”. En una primera instancia, Santiago Del Moro expresó sus sensaciones sobre su reingreso: “Siento que los que entraron, tanto vos como Lucila y Daniela, lo hicieron en una misión medio de ir a acompañar el juego, no sé si a ganar, sino a acompañar a los jugadores que entraron desde la primera vez. ¿Lo sentiste así?”.

Agustín no dudó en su respuesta y muy seguro de sí mismo dijo: “Por mi parte, traté de jugar, plantear esa tercera etapa que le había contado a la gente, que la logré con creces y de eso estoy orgulloso y es lo que más contento me pone. Tratar de jugar para llegar lo más lejos posible. Estuve un poco más de un mes más, que es un montonazo”.

En este sentido, Del Moro mencionó que si hubiera concretado esta “tercera etapa” hubiera ganado, no obstante, el exhermanito lo corrigió y le aseguró que la concretó y “con creces”. “La tercera etapa no consistía en ganar o llegar a la final o el premio. Era marcar un antes y un después en la historia de Gran Hermano, hacer algo diferente, hacer algo nuevo, ampliar la biblia de Gran Hermano”.

A partir de estas palabras se escucharon algunas risas y comentarios del panel de analistas que esperaba el momento para intervenir. Asimismo, y tras la explicación que dio, el conductor le preguntó cuál fue el aporte que creía que hizo en su reingreso a la casa. Cabe recordar que Agustín volvió al programa junto a Lucila y Daniela en la instancia de repechaje, gracias al voto del público.

Agustín, el último eliminado, habló de su juego en Gran Hermano

“Con la ayuda de la gente pudimos lograr algo juntos, que es hacer lo que no se hizo en ningún momento y en ningún lugar en la historia de Gran Hermano a nivel mundial. Es plantar una salida y un reingreso, buscar información afuera, y usar las redes sociales, que son las nuevas tecnologías, para dejar mensajes encriptados a la gente y seguir comunicándonos desde afuera. Eso es algo que no se hizo nunca y se hizo realidad gracias a todo el apoyo que me dieron. Es único eso”, concluyó Agustín.

Tras escuchar el propio análisis que hizo Agustín sobre su juego, los seguidores explotaron en Twitter. Además, él mismo se pronunció con un mensaje y reforzó su idea: “¡Sueño cumplido! Pudimos hacer historia en Gran Hermano, hacer cosas que nadie hizo. Gracias a todos ustedes por divertirse conmigo y hacerlo realidad. Escribimos un nuevo capítulo en el mundo y me honra ser el estandarte de los estrategas, ese era mí sueño”, publicó.

El mensaje de Agustín y las respuestas de los usuarios (Foto: Twitter)

Los usuarios no se quedaron callados tras todo lo que escucharon y los memes no tardaron en aparecer. “Historia en ser terrible fantasma con delirio místico”, fue uno de los comentarios, mientras que en otros se pudo leer: “Y contame Agustín, esa historia que pudiste hacer en Gran Hermano, ¿está aquí con nosotros?”

Los memes tras los comentarios de Agustín de Gran Hermano (Foto: Twitter)

Las repercusiones en las redes tras la salida de Agustín de Gran Hermano (Foto: Twitter)

Las redes opinaron sobre Agustín de Gran Hermano (Foto: Twitter)

En esta misma línea otro usuario advirtió: “Agustín no tiene humildad. Y en encima tiene esos gestitos cancheritos, sobradores. No va a llegar muy lejos, al menos en los medios”. Al mismo tiempo, hubo varios que expresaron su apoyo y aplaudieron su juego: “Que nadie te diga lo contrario, lograste tu sueño y te posicionaste como uno de los jugadores más relevantes de Gran Hermano con creces”.

