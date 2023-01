Gran Hermano: el día que Julieta Poggio pasó por 100 argentinos dicen y Darío Barassi la acusó de hacer trampa

escuchar

Hace más de tres meses que Gran Hermano (Telefe) captó a los espectadores argentinos, que convirtieron a la cadena del reality en el foco de la audiencia en prime time. Entre los aspirantes a finalistas, Julieta Poggio se convirtió en una de las favoritas para el público. Así, sus fanáticos rescataron en las redes sociales una recopilación de su paso por 100 argentinos dicen (eltrece), el programa que conduce Darío Barassi y en el que la porteña compartió equipo con una reconocida famosa argentina. “Es una genia”, comentaron con respecto a la “hermanita”.

Julieta acudió al programa del actor de Tiempos relativos previo a entrar a la casa más famosa del país. Así, la concursante participó con sus compañeras de Amor propio, una obra teatral adolescente, entre las que figuraba Lola Latorre, la hija de la panelista Yanina Latorre. Poggio tuvo varios cruces divertidos con el conductor, que comenzaron desde el primer momento, cuando Barassi le exclamó: “Juli, ¡no tenés una gota de maquillaje!”.

Durante el concurso, en un momento Julieta se acercó a una de sus compañeras para que le revelara una respuesta al oído. “¿Qué están diciéndose? Cortame todo, porque estas dos nos tomaron por bol***”, sentenció Barassi. Al instante, la concursante de Gran Hermano no dudó en excusarse: “Es que no me sale ninguna”. Pero el conductor no tuvo piedad: “Dame una cruz. Se jo*** por tramposas”.

Posteriormente, la “hermanita” reveló que asistió a una “bruja” para conocer algunos aspectos de su vida y que le diera suerte en el amor. “¿Contratarías a una bruja para enamorar o desenamorar a alguien?”, consultó el conductor. “Re. Fui a brujas para que me digan el futuro. Me re funcionó”, señaló Poggio. La usuaria de TikTok @mimi_carliz compartió el video a través de esta red social y en tan solo un día superó el millón y medio de reproducciones. “Es una genia”, apuntó.

Los usuarios mostraron su fanatismo por la concursante, que se convirtió en una de las favoritas en Gran Hermano para llegar a la final. “Julieta es todo lo que está bien. Es auténtica”, expresó una. “Encima yo vi ese programa y recién ahora me doy cuenta de que es ella”, destacó otra. Un tercero defendió a la participante ante las acusaciones de algunos comentarios por aparecer en el programa: “Los que entraron a GH son personas que buscaban hacerse conocidos, fueron persistentes y lo lograron”.

Quiénes son los nuevos nominados de la casa

El miércoles 25 de enero se celebró una nueva gala de nominación, entre los que se decidirá este domingo quién será el expulsado de la casa más famosa del país. Tras más de tres meses de encierro, solo quedan 10 participantes que deberán hacer lo necesario para mantenerse hasta la final y ganar el premio. Luego de las votaciones, la placa de esta semana quedó compuesta por Ariel Ansaldo, Agustín Guardis, Lucila “La Tora” Villar y Daniela Celis.

En tanto, Romina Uhrig y Marcos Ginocchio, los líderes de esta semana, salvaron a Ariel de la placa de nominados. ¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano?

