Gran Hermano: Marcos y Romina salvaron a Ariel de la placa de nominados y las redes no los perdonaron

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) viven días de pura tensión y nerviosismo. Tuvieron que “transpirar la camiseta” y recrear un videoclip de Daddy Yankee para superar el desafío semanal y conseguir todo el presupuesto en el supermercado. Pero, además, a Marcos y Romina -líderes de la semana- les tocó cumplir con una misión: salvar a uno de los nominados y evitar que enfrente la gala de eliminación. Eligieron a Ariel por sobre Agustín, Lucila y Daniela, y las redes se indignaron por su decisión.

En esta edición del reality, los fanáticos juegan y mucho. Además de definir con su voto quién deja la competencia, también comentan en Twitter sobre lo que sucede dentro de la casa. Tras la salvación del parrillero -algo impensado para algunos- no se quedaron callados y los ya infaltables memes no tardaron en aparecer.

Las redes reaccionaron a la decisión de Romina y Marcos de salvar a Ariel (Foto: Twitter)

“Ariel después de que lo salvaron sobre Agustín y Daniela: paliza táctica”, escribió uno que compartió una divertida imagen de un niño con un juego de computadora.

Las redes reaccionaron a la salvación de Ariel en Gran Hermano (Foto: Twitter)

Pero, la decisión que tomaron los líderes de la semana causó indignación desde el lado del juego. Lo cierto es que Marcos quería salvar a Agustín, algo inadmisible para Romina, que quería sacar de placa a Daniela.

En las redes cuestionaron la decisión de Romina y Marcos (Foto: Captura Twitter/@Joaking_01)

A su vez, “el primo” nominó a Lucila, dato desconocido por su compañera. Ante esto, alguno de los dos tenía que ceder. Finalmente, salvaron a Ariel, que es uno de los que más votos de la casa recibe desde hace un par de semanas. Tras la gala, los participantes debatieron y lo que sucedió indignó a los fanáticos.

“¿Romina está culpando al primo por una decisión que tomó ella?”, cuestionó una usuaria. “Ella le soltó la mano a Daniela y está contando que el primo le dijo que elija a quien salvar y salvó a Ariel sobre La Tora. Mandémosla al muere, pero ojo que la culpa es de Marcos”, agregó. Como este, hubo comentarios donde varios se molestaron con la actitud que tuvo la exdiputada cuando conversó con sus compañeras.

Las redes cuestionaron la decisión de sacar a Ariel de la placa de Gran Hermano (Foto: Twitter)

Otra usuaria sostuvo: “Romina se hace la que ella tuvo todo el peso, mamita, admití que no pudiste salvar a Daniela y que pensaste que Marcos iba a ceder y no lo hizo, porque siempre lo subestimas y es 10 mil veces más inteligente que vos y con mucho más amor”.

No obstante, y a pesar de que muchos tuiteros salieron a defender al salteño -uno de los favoritos del programa- y otros se indignaron por la elección de salvar a Ariel por sobre Lucila, también estuvieron aquellos que aplaudieron la estrategia de la exdiputada.

En las redes se dividieron las aguas tras la salvación de Ariel en Gran Hermano (Foto: Twitter)

“Romina jugó excelentemente para sacar a Agustín. Ella sabe que Ariel es el menos fuerte de los cuatro y deja a Agustín expuesto. A Romina no le importa lo que piense Alfa de Ariel. No le importa Ariel ni la Tora, tiene un solo objetivo y no lo va a explicitar”, manifestó una mujer.

Los memes tras la salvación de Ariel (Foto: Twitter)

Tras la decisión de Marcos y Romina de sacar a Ariel de la placa de nominación, la decisión final queda ahora en manos del público. En la gala de eliminación del domingo, Agustín, Lucila o Daniela, se convertirán en el próximo “hermanito” en abandonar la casa.

Los usuarios de Twitter reaccionaron a la decisión de Marcos y Romina de salvar a Ariel (Foto: Captura de Twitter)

