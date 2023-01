Quién se fue de Gran Hermano este domingo 29 de enero

escuchar

Fue una votación muy peleada. El público de Gran Hermano (Telefe) decidió quién sería el expulsado este domingo 29 de enero, durante la gala de eliminación dentro de la casa más famosa del país. La placa de nominados estaba conformada por Daniela Celis, Agustín Guardis y Lucila “La Tora” Villar; luego de que Romina Uhrig y Marcos Ginocchio salvaran a Ariel Ansaldo como líderes de la semana. Finalmente, la oriunda de Berazategui fue la primera en ser salvada.

Pasadas las 23 horas, el conductor del reality, Santiago del Moro, reveló quién sería el próximo eliminado de Gran Hermano, en medio de una votación muy pareja, en el que los porcentajes fueron de 49,19% y 50,81%. “Es muy difícil decir esto, le tengo mucho cariño a ambos”, apuntó, instantes previos de comunicar si se iría Agustín o Daniela. El presentador anunció que el concursante platense quedó eliminado por segunda vez, tras regresar al programa a finales de diciembre.

Agustín, eliminado nuevamente en Gran Hermano Captura

“Me voy feliz. Los quiero mucho a todos”, expresó Guardis frente a la puerta de la casa más famosa del país, para despedirse de sus “hermanitos”. Y siguió: “Mi sueño no era ganarme la casa o la plata. Yo vine acá porque quería ser el mejor jugador de esta edición. No sé si lo logré a esta altura o no, eso lo voy a saber afuera. Créanme que jugué y muchísimo. Se van a reír con las cosas que hice acá adentro. Y fue todo de buena fe, todo lo que trabajé para esto. Jueguen y disfrútenlo, les falta poquito chicos”, apuntó el concursante, quien fue advertido por la producción de que debía salir hasta el plató de Telefe.

Pero, antes de abandonar la casa en la que vivió durante más de tres meses, el participante se despidió personalmente de Marcos, con quien compartió grandes momentos dentro del reality. “Hermano, yo te amo. Nunca pensé que me iba a encontrar con alguien como vos acá”, expresó mientras se abrazaban y el salteño no podía contener las lágrimas.

