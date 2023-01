Agustín reveló que tiene ganas de meterse en política y Marcos y Alfa no pudieron contener la risa

escuchar

Horas antes de definirse quién sería el próximo eliminado de la casa, los hermanitos se mostraron distendidos en el jardín de Gran Hermano (Telefe). Y así, sin que nadie lo esperara, Agustín Guardis hizo conocer una faceta que hasta ahora había mantenido oculta: su intención de ingresar a la política con el objetivo de ayudar a los niños y adolescentes. Sin embargo, no pudo continuar con su explicación ante el ataque de risas por parte de Walter “Alfa” Santiago y Marcos Ginocchio.

Este domingo Guardis abandonó la casa, no obstante, antes de hacerlo, dejó en claro sus objetivos a futuro. El platense aprovechó un instante con sus compañeros para contarles sus perspectivas como posible candidato político. “Yo estudié mucho eso, además de Ciencias Políticas. De cómo encontrar nuevas herramientas para ayudar en la comunidad…”, inició.

En ese instante, Alfa y Marcos comenzaron a reír. En mayor medida el salteño, quien lanzó una carcajada y señaló como culpable de su reacción al oriundo de Tigre. “No hablo más, no voy a hablar más. Cada vez que hablo se me cag… de risa”, manifestó Agustín y agregó: “Estoy hablando de algo que me gusta. No solo que me gusta, sino de algo que es importante y te estás cag… de la risa”. “No. No estoy haciendo nada”, dijo Alfa mientras el salteño no podía contener la risa.

Minutos más tarde Agustín continuó con su relato pero fue demasiado tarde, sus compañeros comenzaron a reírse en todo momento y no logró llegar a su explicación final. “Digo de hacer políticas públicas, para ayudar a la comunidad. En este caso a los jóvenes y a los niños. Entonces no solo a través de las herramientas de la política convencional…”, esbozó el platense hasta que Marcos volvió a reír y sentenció: “Hasta que no se vaya Alfa no vamos a poder hablar en serio”.

En tanto, mediante las redes sociales, los usuarios reaccionaron con humor tras las constantes interrupciones a Agustín. “Qué ternura me da Marcos cuando se ríe”; “No entiendo por qué Marcos se le ríe. Se burla”; “Cuando Marcos se tienta con Alfa se fanatiza”; “Marcos tentado: qué maravilla”, son algunos de los mensajes que se multiplicaron.

