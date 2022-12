Tensión en Gran Hermano: la advertencia de Camila a Romina y Julieta con información exclusiva

escuchar

En la casa de Gran Hermano (Telefe) se vive uno de los momentos más álgidos en la convivencia. El descubrimiento de estrategias y el reingreso de Juliana contribuye a alterar los ánimos de los participantes. Julieta y Romina comparten la indignación por el juego de sus compañeros pero en medio de su furia recibieron un mensaje alentador de quien cuenta con mucha información del afuera: Camila.

Camila Lattanzio es la nueva participante que busca su lugar en el juego al tener la gran ventaja de conocer las opiniones de la audiencia acerca de sus compañeros. Si bien, al principio, sus compañeras se mostraron distantes, poco a poco surgen acercamientos. La joven oriunda de Ituzaingó encontró el momento de crisis de Julieta y Romina para darles sugerencias de juego con indirectas, relacionadas con el apoyo con el que cuentan.

“Ya va a llegar la nominación. Acuérdense de que ustedes están acá por algo y la gente les grita a ustedes, eso no es mentira, la gente las debe amar”, les comentó Camila ante la indignación por las reacciones de Coti al ver a Juliana como un apoyo en su juego. Al mismo tiempo les sugirió que, de ahora en más, cuando sepan qué movimientos estratégicos van a realizan se lo comuniquen al público al hablar frente a cámara. “La gente está de verdad”, insistió.

Rápidamente, Julieta entendió el mensaje. “¡Ya saben gente! Ya saben lo que queremos: Dani”, pidió la influencer al solicitar que el público vote a su amiga para que reingrese al juego y poder trazar nuevas estrategias. Por último, la nueva participante les mencionó la importancia de no mostrar delante de Coti el malestar que tienen, ya que se trata de un objetivo para ella.

Con estas pequeñas indirectas, la jugadora se distinguió de Juliana que desde el momento de su ingresó no dudo en proveer información del afuera, un punto que está prohibido por reglamento y que le valió una triple sanción: no podrá participar de la próxima prueba del líder, quedará en placa de nominados y no podrá nominar.

LA NACION