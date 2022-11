Gran Hermano: Juliana se quebró al hablar de la muerte de su hermano

escuchar

Desde su llegada a la televisión la nueva edición de Gran Hermano, por Telefe, dejó muchas polémicas, debate y análisis para los espectadores. Pero también, a lo largo de estas dos semanas, el público comenzó a conocer un poco más a los protagonistas.

Juliana, una de las líderes de la casa, le contó a sus compañeros cómo era su relación con su hermano mayor, quien falleció el año pasado, junto a su “padre del corazón”, en un accidente de auto.

No todo es alianzas, estrategias y juego en el reality más exitoso del país. Los participantes también hablan de sus experiencias de vida y, al transcurrir los días, las conversaciones se vuelven más profundas y salen a la luz las experiencias más difíciles que les tocó atravesar a cada uno.

En una charla sobre “frustraciones” que tuvieron los participantes antes de la salida de Martina este domingo, Juliana abrió su corazón y habló del fallecimiento de su hermano.

Juliana se quiebra al hablar de su hermano mayor

“Respecto a mi hermano, no vivíamos en la misma ciudad. Yo siempre viví lejos de mi familia y cada vez que volvía no pasaba tiempo con él. Como éramos tan distintos, cuando me decía de hacer algo o de comer en familia, nunca me pintaba o siempre tenía otros planes”, manifestó entre lágrimas, Juliana, ante la atenta mirada de Mora, Maxi, Daniela y Thiago en el sillón del living.

“Ese fin de semana, el día anterior, fueron a merendar con mi mamá y con mi sobrino del corazón para celebrar que mi vieja se había podido comprar un auto nuevo. Me dijeron de ir y no tuve ganas. Se sacaron una foto y todo. Al otro día falleció y me sentí súper mal de no haberlo podido disfrutar o de haber pasado un rato con él... No haber compartido más tiempo con él, eso me frustra”, concluyó.

Juliana es una de las participantes líderes del reality, al igual que su novio, Maxi. Ambos, además de haberse transformado en la primera pareja de la casa, formaron una alianza de la cual participan la mayoría de los competidores como Coti, Alexis, Julieta, Daniela, Thiago y Marcos.

Qué pasará con los participantes de Gran Hermano durante el Mundial de Qatar

A menos de un mes del comienzo del Mundial de Qatar, las dudas son diversas y en cantidad. La incógnita lleva directamente a los participantes de Gran Hermano (Telefe), que estarán aislados durante todo el evento internacional y que - como premisa del reality- no pueden tener contacto con el exterior.

Las redes sociales comenzaron a preguntarse si se les permitirá ver los partidos y fue Diego Poggi quien reveló qué determinó la producción del programa respecto a eso.

Diego Poggi sobre el mundial en la casa de GH

En las últimas horas, las dudas respecto al posible acceso de los participantes de Gran Hermano 2022 a ver los partidos del seleccionado argentino fueron diversas. Ante la gran cantidad de preguntas al respecto, Diego Poggi -que oficia del host digital del programa- evacuó las dudas. “Va a depender absolutamente de ellos, si quieren verlo”, adelantó el periodista en una transmisión de Twitch en el que fue consultado por este tema.

En la misma línea, destacó que la posibilidad del acceso a ver los partidos dependerá de diversas pruebas que deben llevar a cabo los participantes y donde estará involucrado el presupuesto semanal, que se trata del dinero disponible que tienen para realizar compras de víveres. “Se van a tener que hacer cargo”, concluyó Poggi.

LA NACION