Grateful Dead - “Scarlet Begonias”

Corbis

Jueves 15 de abril de 2010 o el día que será recordado por una serie de eventos importantísimos, fundamentales para la humanidad toda. Hoy, jueves 15 de abril de 2010, entre muchas, muchísimas, otras cosas, se cumplen 558 años del nacimiento de Leonardo Da Vinci, 42 del natalicio de Ed O´Brien de Radiohead, 28 del de Seth Rogen; 9 años de la muerte de Joey Ramone, 20 de la de Greta Garbo, 30 de la de Jean Paul Sartre. Además, este día especial será recordado como el día en que me enteré que Seth McFarlane va a hacer una película sobre un hombre y su osito de peluche y, lo que aquí realmente importa (o no), el día del estreno en nuestro país de la película La caja mortal, un thriller de miedito (protagonizado por Cameron Diaz y dirigido por Richard Kelly más conocido como “el de Donnie Darko”) que seguramente no tendrá ni un mísero efecto en nuestras vidas y/o personalidades pero que cuenta con una banda de sonido bastante copante.

El soundtrack incluye "Bell Bottom Blues" de Clapton, "When Joanna Loved Me" por Scott Walker, "Mustang Sally" por Wilson Pickett y "Scarlet Begonias" de Grateful Dead. Y, bueno, he aquí nuestro Hot Track del día. Originalmente incluido en el álbum From The Mars Hotel de 1974, un clásico con algo de funk escrito por Robert Hunter y "el gran" Jerry Garcia.

Escuchad y disfrutad de ese solo de guitarra: