La serie de seis capítulos que comparan con El cuento de la criada y lidera el podio de Netflix en la Argentina

Netflix continúa posicionándose como un referente en tendencias con el constante estreno de producciones que renuevan su catálogo y captan la atención del público. En medio de este crecimiento de contenidos, las historias inspiradas en hechos reales se consolidan como una de las opciones más elegidas por la audiencia. En esa línea, recientemente se sumó una serie que ya empezó a generar repercusiones y promete convertirse en uno de los títulos más comentados del momento.

Se trata de Los no elegidos, un thriller psicológico que desembarcó en Netflix y en poco tiempo logró posicionarse entre lo más visto de la plataforma. Con apenas seis episodios, la serie se adentra en el universo de las sectas desde una perspectiva inquietante, construida a partir de hechos reales que exponen hasta dónde puede escalar la manipulación.

Los no elegidos: la serie de Netflix sobre sectas que impacta con su historia basada en la realidad

De qué trata Los no elegidos, la nueva serie de Netflix

La historia se centra en Rosie, interpretada por Molly Windsor, una joven que crece dentro de una comunidad religiosa aislada, donde cada aspecto de la vida está cuidadosamente regulado. En ese entorno, el uso de la tecnología está prohibido, hombres y mujeres permanecen separados y cualquier contacto con el mundo exterior es visto como una amenaza. Tal y como se presenta, las normas son rígidas y cuestionarlas no forma parte de las posibilidades.

Sin embargo, todo empieza a resquebrajarse cuando Rosie tiene un encuentro que la enfrenta con una realidad completamente distinta. A partir de ese momento, comienzan a surgir dudas que no puede ignorar, al mismo tiempo que aumenta la tensión con su esposo Adam, interpretado por Asa Butterfield, quien comienza a escalar posiciones de poder dentro de la comunidad.

La historia real detrás de la ficción que impacta en Netflix

La serie se inspira en testimonios reales de sobrevivientes

Aunque la comunidad que presenta la ficción no existe de forma literal, su construcción está basada en experiencias reales. La creadora Julie Gearey desarrolló la historia a partir de entrevistas con personas que lograron salir de grupos religiosos cerrados en el Reino Unido. A lo largo de varios meses, reunió testimonios atravesados por el aislamiento, el control psicológico y la dependencia emocional, elementos que luego trasladó a la narrativa sin reproducir casos específicos, pero sí su esencia.

La trama muestra el aislamiento y las reglas estrictas del grupo

En ese proceso, surgieron relatos que marcaron el tono de la serie, donde aparecen sentimientos como el miedo a abandonar el grupo, la culpa y una lealtad impuesta que persiste incluso fuera de ese entorno. Entre las historias que más impactaron durante la investigación, se destaca la de una mujer que, tras ser expulsada, regresaba en secreto solo para escuchar los cantos desde afuera.

Ese gesto resume una de las ideas más profundas que atraviesan la serie: dejar una secta no siempre implica ser verdaderamente libre. Sin lugar a dudas, Los no elegidos pone el foco en esos mecanismos invisibles que siguen operando aun cuando alguien logra irse, y desde su estreno logró captar la atención del público, al combinar una trama atrapante con una incomodidad que invita a reflexionar.

La comparación con El cuento de la criada

Escena de la serie El cuento de la criada

Desde su estreno, Los no elegidos fue rápidamente vinculada por el público con El cuento de la criada, producción disponible en Amazon Prime Video, que también explora universos atravesados por el control y la opresión. La serie distópica sigue la historia de June Osborne, una mujer obligada a vivir como “criada” en la teocracia totalitaria de Gilead, donde, en un contexto de baja fertilidad, las mujeres fértiles son forzadas a reproducirse para las élites, perdiendo su identidad, sus derechos y sus vínculos familiares. En ese escenario, June intenta resistir, sobrevivir y reencontrarse con su hija, en una lucha que expone los límites del poder y la libertad, puntos en común que explican por qué ambas ficciones generan comparaciones entre los espectadores.