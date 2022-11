Los amores de Guido Kaczka: una ficción que se hizo realidad, una ruptura inesperada y una gran familia

escuchar

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez llevan 11 años juntos y son padres de Benjamín, Helena y Eliseo. Se conocieron en 2011 cuando el conductor todavía no estaba pensando en volver a enamorarse. Se había separado un año antes de Florencia Bertotti, con quien estuvo durante diez años y tuvieron un hijo, Romeo. Los rumores de infidelidad hicieron más dolorosa la ruptura, pero Cupido nunca pide permiso para lanzar una flecha y, quizá sin demasiadas expectativas, dio en el blanco.

Se vieron por primera vez en un after office de la empresa multinacional de maíz en la que trabajaba ella, que es licenciada en Comunicación Social, en el área de marketing. Él había ido con unos amigos. Charla va, trago viene, él se ofreció a llevarla a su casa. Así lo contó alguna vez en Bienvenido a bordo, que condujo durante varios años por eltrece: “La conocí en un after office. Estábamos con amigos, me la presentaron, charlamos mucho, la pasamos bien, y al momento de irnos, dijimos ‘nosotros las alcanzamos’. Yo manejaba y organicé un poco cómo íbamos a ir sentados. A Sole le dije: ‘Vos te sentás acá, al lado mío’. Y atrás estaban nuestros amigos. Cuando llegamos a su departamento, le pedí el teléfono. Ella me lo dio, lo anoté en el celular y pensé ‘¡mirá si no es el número!’. Nos quedamos charlando un momento y la llamé. Eran las 2:30 de la mañana, se puso a buscar el celular en la cartera, atendió y le dije: ‘Me encantó conocerte’”. Todo un romántico.

La llegada de los hijos y una gran boda

Empezaron a salir y recién un año después hicieron pública la relación. En 2014 nació Benjamín, su primer hijo en común, tres años después llegó Helena, y en 2021, Eliseo. Guido ya era papá de Romeo, que nació en 2008, producto de su amor con la actriz Florencia Bertotti. Aunque de perfil muy bajo, de vez en cuando el conductor se da el permiso de hablar de su vida íntima en alguno de los programas que conduce en eltrece o en La 100. Cuando nació Helena, se emocionó: “Tener una nena es una cosa muy especial. Un hijo es algo muy especial y cada vez es más especial. No es que te vas haciendo más fuerte, sino que cada vez te emociona más”. Y con la llegada de su cuarto hijo, aseguró: “Eliseo ya es el cuarto, lo que es muy bueno para él porque todos ya estamos acostumbrados. Seguramente eso le saca un poco de carga. Los menores tenemos eso a favor, yo también fui cuarto hijo. Lo disfrutamos mucho. Nos gusta la familia numerosa y nos encanta ver a los hermanos juntos”.

Soledad y Guido se casaron el 7 de abril del 2018 , e hicieron una gran fiesta para 200 invitados, en el Hotel Alvear. En ese momento, el conductor contó: “Fue una ceremonia muy emotiva con la participación de mis tres hijos. Con mi mujer celebramos el amor, reconfirmando la familia que tenemos. Me preguntaba si valía la pena casarse después de siete años juntos y me daba terror porque el hecho de reafirmar un compromiso te da más miedo a perderlo y me di cuenta que había valido la pena” . “Sole es muy linda y estoy muy enamorado”, le dijo a LA NACION en ese momento. “Tenemos una hermosa familia y a ella le encantan los chicos al igual que a mí”, sumó.

Florencia Bertotti, el primer gran amor de Guido

Florencia Bertotti y Guido Kaczka se enamoraron trabajando juntos

Kaczka y Florencia Bertotti se enamoraron haciendo Verano del ‘98, en Telefe. Se casaron en 2006, fueron padres de Romeo en 2008, y estuvieron más de 10 años juntos. La separación fue escandalosa y aunque ellos nunca hablaron del tema de manera pública, era un secreto a voces que la pareja estaba deshecha. A la actriz al poco tiempo se la relacionó con el actor Federico Amador, con quien protagonizaba Niní, una novela que producía junto a Kaczka, y sobre él también recayeron algunos rumores de infidelidad.

Alguna vez Guido contó que sufrió mucho por la separación. Por ese entonces Bertotti decidió bajar aún más el perfil y no trabajó durante dos años. Cuando le preguntaban por su situación sentimental, la actriz decía: “Estamos separados y doy por terminado el tema, por respeto a la otra persona. En tanto que Guido aseguraba: “Uno no es víctima de nada ni es tampoco el malhechor. Son las circunstancias, eso sucede”. Así como también reflexionaba al ser consultado por la prensa: “Con el tiempo pude pensar más sobre el tema. En ese momento no lo pensaba demasiado porque tenía tanto quilombo. Uno se está separando y la situación con un hijo... Le ponés mucha garra y la verdad que ser tapa de revistas era un detalle. Obviamente inflamaba el asunto, lo ponía un poco más en la familia, que también sufren las separaciones. A veces las cosas terminan y se terminó. Hay dolor, claro, pero también una oportunidad, como la vida. Teníamos el cariño de la gente y del medio porque hacíamos una buena pareja y tuvimos nuestro hijo” .

Con el paso del tiempo las heridas se curaron y hoy tienen una muy buena relación, como padres de Romeo. Alguna vez Kaczka habló sobre el vínculo de su actual mujer y su ex: “Se ven muchísimo por mi hijo, hablan y siempre arreglan entre ellas porque yo soy disperso con algunas cosas. También me cruzo con su pareja y está todo bien. Cuando los chicos son chicos existe la necesidad de mantener un buen vínculo”. Y Bertotti le dijo a LA NACION: “Somos un buen equipo y siempre que uno tiene algo, el otro lo cubre. Y con Soledad hay muy buena onda, siempre nos ayudamos. Nos llevamos bien y estamos ahí con el rol de padres, todos súper comprometidos”.