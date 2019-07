Guido Pella le pidió casamiento a Stephanie Demner en Disney

Fuente: LA NACION - Crédito: Instagram

22 de julio de 2019 • 17:44

En la tierra de Mickey. Ahí fue donde el tenista Guido pella le ofreció casamiento a su pareja, Stephanie Demner.

"Al momento de preguntarle, no podía reaccionar. Estábamos en el parque (Disneyland París). Hacía frío, tenía el anillo escondido. Los fuegos artificiales son a las 22, duran 25 minutos", contó en PH Podemos hablar.

"Yo tenía miedo de decirle. Y en un momento los guardias empiezan a echar a la gente, se termina la magia de Disney. Me dije 'es ahora o nunca'. Yo había planeado todo el viaje para eso. En un momento le digo que me dolía el pie. No me arrodillé, porque me daba vergüenza. Me quedé sentado. Saqué el anillo y le pregunté", sostuvo.

"Obviamente me dijo que sí. Y en ese momento empezamos a correr al castillo, porque era un sueño. El guardia nos corrió, pero pudimos publicar una selfie, la mejor que sacamos, con el castillo" contó.