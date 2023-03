Guillermina Valdes aclaró el final de su relación con Javier García, el arquero de Boca: “Tuve mala suerte”

escuchar

Durante las últimas semanas, los rumores de romance entre Guillermina Valdes y Javier García. La modelo y el arquero de Boca Juniors fueron vistos juntos una noche en la Ciudad de Buenos Aires, lo que suscitó especulaciones acerca del vínculo que existiría entre ambos. En tanto, la actriz aclaró de manera contundente cómo finalizó la relación entre ellos: “No me cortó él”.

Según reveló hace unos días el conductor de LAM, Ángel de Brito, Valdes y García se encontraron una noche en el barrio porteño de Caballito. “Él la pasó a buscar por Palermo, mientras ella esperaba en su auto en Avenida del Libertador y cambió de vehículo. Fueron juntos a un lugar en la Avenida Pedro Goyena”, relató. Y agregó: “Estuvieron, más o menos, dos o tres horas juntos. Hoy [por el día siguiente], el arquero fue a entrenar con el mismo vehículo. Tenemos las patentes, que se vieron en los dos videos que tenemos”.

Captaron a Guillermina Valdes con Javier García, de Boca Juniors

Este martes, Guillermina volvió a dar declaraciones acerca de su relación con el arquero de Boca. Y es que, según apuntó al programa de América TV, no existía un vínculo entre ellos, por lo que no hubo nada que se rompió. “No cortamos. Ni le corté yo, ni me cortó él, porque lo que se cortan son los vínculos y nosotros no lo teníamos”, aseveró.

Guillermina Valdés rompió el silencio en LAM y aclaró el final de su relación con Javi García

La modelo aclaró que solo se vio una vez con el arquero y que no surgió continuar la relación. “No se dio. Hay cosas que prosperan y otras que no”, dijo. Y añadió: “Tuve mala suerte. Nos vimos una vez y salió en todos lados. La gente hace un montón de cosas y nadie lo sabe. Y no está bueno, porque no es mi novio, fui a conocerlo y me sacaron una foto”.

La reacción de Eliana Guercio al enterarse del encuentro

Las imágenes de Guillermina Valdes y Javier García, que sacó a la luz LAM, confirmaron el encuentro entre la modelo y el arquero de Boca Juniors. Muchos fanáticos se sorprendieron y, por otro lado, también otros lanzaron varias críticas contra la posible pareja, ante lo cual la actriz aclaró que estaba soltera desde mediados de 2022. Una de las reacciones más divertidas fue la de Eliana Guercio, pareja de Sergio “Chiquito” Romero: “Un síncope”.

La reacción de Eliana Guercio

“Me dijeron ‘el arquero de Boca’ y casi me da un síncope. Pero, después, dije: ‘Qué suerte’”, señaló Guercio, mientras simulaba un ataque de nervios y gesticulaba varias muecas con el rostro. Y relató: “Se me paró un poco el corazón. Justo en este momento, que estamos tan hermosamente bien, en el laburo, con los chicos... Todo hermoso”. “Después, me volvió la respiración”, advirtió, al aclarar que se trataba de Javier García y no de Romero.

Sobre la posible relación entre la modelo y el arquero, Guercio aseguró que no conocía el vínculo entre ambos. “La verdad es que no lo sabía. Me sorprendió porque no tenía ni idea. Nadie sabía nada”, comentó. Y destacó, sobre Valdes: “Me fascina. Ella me parece hermosa, me encanta su persona, estética y físicamente, toda ella”.

