El pedido de Nicole Neumann que descolocó a Guillermo Poggi en Los 8 escalones: “¿Te incomodé?”

En una nueva edición del programa Los 8 escalones, los participantes quedaron en un segundo plano tras una ocurrencia de Nicole Neumann, quien oficia de jurado en el programa. Es que la modelo, al enunciar una de sus preguntas para los finalistas Juan y Diana, recurrió a una pose de yoga y, a continuación, les enumeró opciones al respecto.

“La próxima pregunta va a ser de yoga y viene con postura, así que me voy parando”, anticipó Neumann, ante la sorpresa de los presentes en el estudio de televisión. Acto seguido, pidió la ayuda de un hombre para realizar la posición y así orientar un poco más a los participantes.

Ante el silencio por un pedido que no estaba en los planes de nadie, Guillermo Poggi, periodista deportivo y jurado del programa, accedió a posar junto a la modelo. “Les voy a representar una postura y me van a decir cómo se llama. Necesito un hombre valiente que me ayude a reincorporar y va a tener que acompañarme”, aclaró.

Nicole Neumann y un curioso pedido en Los 8 escalones

Vestido íntegramente de traje, Poggi le siguió el juego a Neumann y ambos, de cuclillas, se mantuvieron en el piso con una serie de movimientos para graficar con exactitud este movimiento tan característico del yoga. “No es tan complicada, es fácil, pero hay que ser flexible”, sintetizó la jurado.

Luego de los movimientos en frente de los participantes para culminar este particular momento, ambos retornaron a sus lugares. “Pensé que me iba a costar más con la pollerita”, deslizó Nicole y recibió una respuesta, inmediata, de su colega: “A mí también, pensé que me iba a costar más”. En ese ida y vuelta, Neumann siguió: “¿Te incomodé?”. Tras recibir una respuesta negativa, destacó su entrega: “Muy bien la flexibilidad, eh, a los hombres les cuesta eso de las cuclillas”.

Antes de hacer la pregunta y posibles opciones de respuestas a los finalistas, Neumann, conocedora de esta disciplina tan reconocida en el país y el mundo entero, completó: “El yoga es así, cada uno va hasta donde le va dando el cuerpo y de a poquito se va consiguiendo más”.

De cara a Juan y Diana, prosiguió con su labor: “¿Cómo se llama la postura: el perro, árbol seco, héroe valiente o imagen de ausencia?”. Con varias dudas en sus rostros, ambos participantes eligieron la respuesta “imagen de ausencia”, algo que sorprendió a la modelo. Finalmente, la opción correcta era “héroe valiente” y de esta manera ambos sumaron una cruz en el cuadrante.

LA NACION