Eliana Guercio fulminó a Luis Ventura, que cortó furioso la entrevista: “Limpiarte una mugre con esta mugre no sirve”

Un momento tenso se vivió este martes por la mañana en el programa Epa! (América) cuando Luis Ventura cortó furioso una entrevista telefónica con el ciclo, tras tener un fuerte cruce de opiniones con Eliana Guercio, panelista del programa.

El eje de la discusión fue la cámara oculta que en su momento Intrusos, donde estaba Ventura, le hizo a Marcelo Corazza, quien hoy está detenido por corrupción de menores. “Limpiarte con una mugre de esta una mugre anterior, yo no lo comparto”, le dijo la modelo al periodista, que poco después cortó abruptamente la comunicación.

Eliana Guercio fulminó a Luis Ventura, que cortó furioso

En el año 2002, poco tiempo después de que Marcelo Corazza ganara la primera edición de Gran Hermano, el programa Intrusos, conducido por Jorge Rial y secundado por Ventura, le realizó una cámara oculta a Corazza, en la que se lo veía en momentos íntimos con otro hombre. La difusión de esas imágenes fueron consideradas en ese entonces una invasión a la vida privada del ganador del reality, y buena parte de los medios repudiaron el accionar de Intrusos.

Este lunes, Corazza fue detenido por la Policía de la Ciudad, involucrado en una causa por corrupción de menores. Y Ventura dio a entender, en este contexto, que aquella cámara ocultar que le realizaron al exparticipante de GH cuando tenía 21 años tenía que ver también con que el encuentro íntimo de Corazza habría sido con un menor.

La discusión entre Eliana Guercio y Luis Ventura fue verdaderamente tensa captura américa

El cruce Ventura-Guercio

Precisamente, esto último que dijo el periodista fue lo que tomó Guercio este martes en Epa! para cuestionar a Ventura en medio de su entrevista telefónica. “Porque vos hoy dijiste que la camara oculta no fue para hablar de la persona, sino porque estaba vinculado con esto (la corruupción de menores), cosa que a mí me cayó horrible, porque si tenés algún tipo de conocimiento de que esto estaba sucediendo lo tenías que haber denunciado, porque hay niños en el medio involucrados”, le espetó la panelista, muy molesta, al exintruso.

Marcelo Corazza fue el protagonista de una cámara oculta que en su momento, año 2002, fue muy cuestionada por gran parte de los medios de comunicación, ya que vulneraba su intimidad

“Lo único que falta que ahora la culpa la tengo yo”, se defendió, irónico, el periodista. “Si sabías y no te involucraste sos responsable también”, replicó Guercio. “¿Dónde tengo que denunciar? ¿Por qué no lo denunciaste vos?”, espetó Ventura, ya claramente perdiendo la compostura.

“Porque yo no sabía. Si yo sé que alguien es corruptor de menores soy la primera que lo va a denunciar”, le respondió, también irritada, la panelista. A continuación, argumentó: “A mí me parece que estás utilizando esto para decir: ‘Con la cámara oculta no estábamos hablando de la sexualidad, estábamos hablando de la corrupción de menores’. Disculpame, pero limpiarte con una mugre de esta, una mugre anterior yo no lo comparto, disculpame pero no voy a seguir charlando. Con los chicos no”.

Luis Ventura y Jorge Rial, en Intrusos, en 2002, difundieron la cámara oculta que le hicieron a Marcelo Corazza, donde el ganador de Gran Hermano aparecía en una situación íntima con otro hombre Archivo

“Con los chicos no, más bien que con los chicos no”, coincidió Ventura.

Entonces, Gustavo Gravia, también en el panel de Epa!, quiso poner en claro cuál había sido el objetivo de la cámara que le habían hecho a Corazza. “¿Aquella cámara oculta probaba la corrupción de menores o era otra cuestión?”, preguntó.

“Mirá, yo fui a hacer una nota. Yo no soy policía, soy periodista. Esa es la verdad, entonces no me vengan a cargar cosas”, replicó Ventura.

Nicolás Magaldi, conductor de Epa!, quiso poner paños fríos en la discusión entre Eliana Guercio y Luis Ventura, pero el periodista terminó cortando el teléfono de todas formas Captura América

“Lo tendrías que haber denunciado”

Guercio entonces le recordó al periodista lo que había dicho más temprano, que lo de la cámara a Corazza se trataba “de una causa por corrupción de menores, que lo que querían no era desenmascarar la sexualidad de las personas, era esto, que estaba vinculado con menores”. Entonces, la panelista cerró su concepto: “Si vos sabías esto hace 20 años lo tendrías que haber denunciado”.

“Lo hubieras denunciado vos también”, respondió Ventura. “Yo,¿ por qué? Yo no conozco a nadie que haya corrompido a un menor, si no ya lo hubiese denunciado. Vos te jactas mucho de sacar a la gente de la droga, de lo bueno que sos, y hoy te escucho decir eso me parece un horror”, le dijo ella.

“Por qué no denunciabas lo que pasaba con compañeras del teatro de los que participaste”, quiso apremiarla el periodista, a lo que ella respondió: “¿Con qué compañeras, Luis? Yo trabajé con toda gente mayor de edad”.

La detención de Marcelo Corazza

“A mí no me vas a correr”, tiró Ventura, y otra vez recibió una respuesta fulminante de la mujer de Chiquito Romero: “Yo no te corro, estoy diciendo lo que dijiste vos, a mí no me vengas a limpiar el escrache a un chico por ser homosexual con ‘Ay, era corruptor de menores’. Lo hubieras dicho antes, lo anterior estuvo mal”.

“¿Cortó?”

Luego, Ventura trató de contar el sentido que había tenido aquella cámara oculta, habló de “un chico que hizo la denuncia” pero después no prosperó porque “nos cayó el medio, porque detrás de Corazza hay una estructura de protección”.

La discusión siguió siempre en un tono tenso, y cuando el conductor del programa, Nicolás Magaldi, quiso poner paños fríos, Guercio, enojada, señaló: “Si quieren, yo me voy, no voy a participar de esto de usar este delito aberrante para echarle lavandina por otra cosa”.

“Me voy yo. Les mando un abrazo”, dijo el periodista, del otro lado de la línea. Y ante el intento de frenar su partida por parte de Magaldi, Ventura disparó: “Me están llamando desde ayer. Tengo la deferencia, les doy el tiempo... si hay alguien que luchó contra todo esto que se denuncia en este medio soy yo. Así que bueno, si además me quieren venir a ensuciar”.

La detención de Marcelo Corazza (foto) trajo a la actualidad la cámara oculta que difundió Intrusos en el año 2002 Policía de la Ciudad

Tras decir esto, se escuchó el ruido del teléfono al interrumpirse una comunicación. “¿Cortó?”, preguntó el conductor de Epa!, aunque la respuesta estaba más que clara.

