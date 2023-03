Guillermina Valdes habló sobre su cita a escondidas con Javier García: “Nos quisimos conocer”

escuchar

Desde hace algunas semanas, Guillermina Valdes no deja de ser noticia. Es que al supuesto romance con Santiago Maratea y a las polémicas y explosivas declaraciones de Candelaria Tinelli -que revelaron las fuertes internas al interior del clan del que formó parte durante los últimos diez años- se sumó un nuevo rumor: una incipiente relación amorosa con el arquero suplente de Boca Juniors. Hoy, por primera vez, la actriz y exmodelo hizo referencia a esa relación. “ Con Javi García nos quisimos conocer ”, reveló tras un largo silencio en una breve nota que el movilero de A la tarde logró hacerle desde el otro lado de la ventanilla de un taxi.

“¿Cómo estás?”, la encaró el periodista. “Estoy muy bien, gracias”, respondió ella amable. “¿Estás en pareja?”, siguió el cronista. “¡No!”, aclaró de inmediato. “¿Y Javi García?”, consultó y fue directo al grano. “Una vez lo vi”, respondió Guillermina. “Nos quisimos conocer, como cualquier persona que se quiere conocer” , agregó cuando le preguntaron por qué se encontraron de incógnito.

Ante la insistencia del integrante de A la tarde, la empresaria reaccionó: “¿Sabés lo que es ver una vez a una persona y que te saquen una foto?”, le retrucó, un poco cansada de tener que dar explicaciones, sobre todo. Y como para que quede en claro la situación, antes de que el auto arrancara repitió: “No, no estoy conociendo a Javi. Lo vi una vez”.

De romances y rumores

Todo comenzó el viernes pasado, cuando Ángel de Brito enseñó en LAM (América) una serie de imágenes en las que Valdes descendía del auto de García en plena avenida del Libertador. A causa de estas capturas, la actriz y modelo pasó a ser vinculada con otro romance, al igual que con Santiago Maratea.

No obstante, desde su cuenta de Instagram y también de Twitter, la expareja de Marcelo Tinelli rompió el silencio y escribió una contundente contestación tras los rumores que se reprodujeron en su nombre. “¡Buen día! Ya vengo respondiendo desde el viernes, no tengo novio, gracias por leerme” , escribió este martes.

En tanto, en la noche del lunes en el pase entre LAM e Invasores de la TV (América), Belén Ludueña enseñó un mensaje que García le envió al periodista deportivo Daniel Fava. La conductora leyó: “ Que no digan eso porque salgo a mostrar todos los mensajes con ella. Sí, no tengo nada que ocultar. Yo estoy soltero. Si van por ese lado van a quedar como unos bolu… y mentirosos ”.

Además, los panelistas de ambos programas afirmaron que García no salió aquella noche con Valdes, sino que ofició de “remisero” para que ella pudiera encontrarse con un dirigente del club.

En cuanto a la situación que atraviesa la actriz, recibió el apoyo de sus seguidores en la sección de comentarios del reciente tuit. “Es tu vida, a nadie le debería importar si estás soltera o no”; “Si tiene que ser, será. Muy linda pareja”; “No des explicaciones nunca”; “Si salís o no es tema solo tuyo. Ahora viven persiguiéndote para descubrir algo que no existe o sí existe” y “Y si lo tenés, no tendrías por qué andar explicando o contando que lo tenés”, fueron las reacciones a favor de Valdes.

La picante respuesta de Cande Tinelli

La batalla mediática que inició Candelaria Tinelli no da respiro y luego de que se diera a conocer el posible romance de Guillermina Valdes con Javier García, la hija del famoso conductor sumó un round más: “Menos mal que estaba en shock por lo que yo dije en LAM”, escribió junto a la noticia del furtivo encuentro. “Detesto a la gente falsa; perdón, es más fuerte que yo”, sumó luego en sus historias de Instagram.

Cande, quien estuvo la semana pasada en LAM (América), expuso su relación con Valdes. “Nunca conecté mucho con ella yo”, señaló y luego dio los motivos: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo”. Asimismo, remarcó que apoyó al conductor en lo que duró su relación con la modelo y por ello se las pudo ver juntas en algún que otro evento, pero remarcó que el vínculo no era fluido.

